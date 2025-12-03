Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, 3 decembrie, în cadrul unei întâlniri cu fermierii din județul Buzău, că prevederea privind impozitarea serelor și solariilor va fi eliminată din pachetul legislativ aflat în prezent la Curtea Constituțională. Oficialul a subliniat că, atât timp cât actuala coaliție se află la guvernare, astfel de construcții agricole nu vor fi supuse impozitării.

Discuțiile au pornit de la îngrijorările fermierilor, care au reclamat că introducerea taxării pentru sere și solarii ar pune presiune suplimentară pe producători, deja afectați de costuri ridicate, potrivit Agerpres.

Claudiu Breazu, legumicultor din Buzău, a atras atenția asupra riscurilor: „În momentul de față ne paște un lucru foarte greu, impozitarea serelor și solariilor. Avem nevoie de foarte mare ajutor.”

În replică, ministrul Florin Barbu a explicat că impozitarea nu este posibilă în forma actuală, deoarece serele și solariile nu îndeplinesc criteriile legale pentru a fi considerate clădiri taxabile.

„În Codul Fiscal, un solar pe persoană fizică nu poate fi calculat constituțional ca valoare impozabilă. Pentru a impune o taxă, o clădire trebuie să aibă pereți și acoperiș, iar solariile nu au. Prevederea introdusă de Ministerul de Finanțe va fi scoasă. Pachetul nu a fost aprobat, se află la Curtea Constituțională și va fi amendat”, a precizat ministrul.

Barbu a reafirmat poziția Guvernului: „Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare.”

Fermierii cer soluții pentru culturile distruse de ciori

O altă problemă ridicată de agriculturile prezenți a fost cea a daunelor provocate primăvara de ciori, în special în culturile de floarea-soarelui și porumb.

Fermierul Ionel Bobocea din Rusețu a descris situația drept critică, susținând că efectivele mari de păsări pot compromite complet suprafețe întregi.

„Când vezi un câmp de ciori, când pleacă, pleacă cu producție cu tot și îți lasă câmpul negru. Vorbesc foarte serios”, a spus acesta, adăugând că fermierii ajung să folosească substanțe toxice care ulterior pot afecta chiar consumatorii.

Ministrul Barbu a afirmat că va discuta problema cu Ministerul Mediului, menționând că este o decizie ce poate necesita și implicarea premierului. „Eu voi insista, dar puteți insista și dumneavoastră la domnul prim-ministru, pentru că aveți pârghii legale”, a transmis ministrul.

Fermierii au pus pe masă și dificultățile generate de animalele sălbatice, care distrug recoltelor și infrastructura agricolă.

Deși nu a oferit detalii suplimentare în cadrul întâlnirii, ministrul Agriculturii a dat asigurări că aceste aspecte rămân în atenția ministerului și vor face obiectul unor discuții ulterioare cu instituțiile competente.

