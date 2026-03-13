Ministrul Agriculturii solicită Consiliului Concurenţei să verifice adaosurile care apar pe traseul dintre fermier şi consumator

Pe traseul dintre fermierul român şi consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare iar din cauza acestor mecanisme fermele româneşti se închid şi românii plătesc tot mai mult pentru mâncare, susţine ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a solicitat Consiliului Concurenţei să verifice această situaţie.

„De ce sunt nevoiţi fermierii români să îşi vândă producţia către firme offshore din Cipru pentru a putea accesa piaţa supermarketurilor din România? Consiliul Concurenţei să investigheze urgent! Am stat de vorbă cu fermieri, am analizat date şi am mers în magazine. Am intrat într-un supermarket al unui mare retailer german. Pe rafturi am găsit multă carne de porc, ţara de provenienţă: Spania - aproape de termenul de expirare - şi foarte puţină carne românească, la preţuri mai mari decât cea de import. Astăzi, la poarta fermei, porcul se vinde cu aproximativ 4,3 lei/kg, iar în supermarket carnea ajunge să coste în medie între 20 şi 28 de lei”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că fermierii sunt puşi în situaţia să vândă sub costul de producţie sau să îşi închidă fermele, în timp ce consumatorul plăteşte din ce în ce mai mult pentru carne provenită din import.

„Pe traseul dintre fermierul român şi consumator apar adaosuri care ridică multe semne de întrebare. Din cauza acestor mecanisme, fermele româneşti se închid, iar românii plătesc tot mai mult pentru mâncare. De aceea atrag atenţia Consiliului Concurenţei să verifice cine câştigă din acest lanţ şi de ce fermierii şi consumatorii români trebuie să plătească scump!”, a scris Barbu, potrivit Agerpres.

El a exemplificat şi situaţia de la raionul de carne de pasăre unde a descoperit că peste 60% din produse sunt etichetate sub un singur brand - Gustavi - deţinut de o firmă înfiinţată în 2024, cu 5 angajaţi, care la rândul ei este deţinută de un offshore din Cipru.

„Astfel de companii doar comercializează produse ale unor mari producători români. Cu alte cuvinte, produse ale unor companii româneşti, precum Avicola Crevedia, Coco Rico, Morandi, Avicola Focşani sau EuroAvi, cu sute de angajaţi şi producţie reală, care nu au acces la raft. Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obţinute de ai noştri? Am spus-o şi o repet: Ministerul Agriculturii nu are atribuţii de control, dar se va implica împreună cu Consiliul Concurenţei şi toate celelalte autorităţi pentru a opri aceste practici comerciale neloiale!”, a mai arătat ministrul Agriculturii.

