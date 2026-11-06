Live TV

Video Ministrul Agriculturii vrea extinderea plafonării adaosului comercial la toate alimentele. „Trebuie să creștem consumul”

Data actualizării: Data publicării:
florin barbu face declaratii
Florin Barbu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul Agriculturii propune extinderea plafonării adaosului comercial la toate produsele alimentare. Florin Barbu a vorbit despre „toate alimentele care sunt pe rafturi în magazinele de retail”.

„Trebuie să avem o analiză la nivelul Guvernului. Am putea merge pe o plafonare nu numai la alimentele de bază, la toate alimentele care sunt pe rafturi în magazinele de retail. 

Trebuie să ne uităm pe inflație, trebuie să defalcăm această inflație pe subgrupe, vorbim aici de produse agroalimentare, dar și alte domenii economice. 

Din punctul meu de vedere, pentru că așa e, România stă pe consum, noi trebuie să creștem consumul, că putem distruge inclusiv industria alimentară. Atunci când nu ai consum, sigur productivitatea într-o unitate de procesare scade. Și atunci când o unitate de procesare are 600 de angajați și procesează 12 din 24 de ore, dacă consumul a scăzut, sigur își reduc activitatea și, bineînțeles, ceea ce am văzut în ultimele luni, un șomaj de peste 60.000 de oameni în industria din România”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Extinderea plafonării adaosului comercial la toate alimentele ar putea determina comercianții să transfere costurile către produsele nealimentare, avertizează Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii. El a declarat la Digi24 că măsura analizată de Ministerul Agriculturii riscă să provoace scumpiri puternice la detergenți, cosmetice și produse de îngrijire personală.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
jd vance profimedia
2
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
mojtaba khamenei
4
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
5
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Digi Sport
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
combinatul liberty galati
Guvernul prelungește cu 6 luni plata angajaților Liberty Galați, în timp ce vor avea loc negocieri cu investitorii interesați
luca niculescu INSTANT_4_COTROCENI_VICTORIA_016_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu, despre relația Guvern - mediu de afaceri: Propun trei direcții prin care să demonstrăm că lucrurile se pot schimba
alexandru nazare la guvern
Răspunsul lui Nazare după ce ministrul Agriculturii a propus ca fermierii să cumpere motorină fără acciză direct de la pompă din 2027
Benjamin Netanyahu.
Netanyahu pierde sprijinul unui partid ultraortodox care i-a fost aliat timp de 30 de ani. Calcule noi pentru formarea guvernului 
BUCURESTI - AUDIERE MINISTRI - COMISII DE SPECIALITATE - 19 OCT
Ministrul Agriculturii: „Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă din 2027”
Recomandările redacţiei
„Este doar începutul”. Riscă alertele cu bombe să paralizeze aviația...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea...
donald trump - benjamin netanyahu
„Ne-am pregătit pentru ce e mai rău tot anul”. Incertitudinea...
Airplane flying in blue sky, back view. Passenger plane at flight, travel concept
Amenințări cu bombă la bordul avioanelor: cum sunt clasificate, cine...
Ultimele știri
După amenzile din dosarul ROBOR, băncile riscă noi sancțiuni. Consiliul Concurenței investighează scorul FICO
Amenințări cu bombă la posturi de televiziune și publicații din Irlanda. Și postul britanic Sky a fost vizat
Inundații în Corsica: doi oameni au murit după ce mașina lor a fost luată de viitură
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
El e jucătorul de la UTA a cărui soție a vrut să-și ia viața. În vară, a fost refuzat de FCSB! Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Câte luni trebuie să joace un fotbalist din SuperLiga pentru a-și cumpăra BMW-ul de 727 CP vândut de eMAG de...
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Billie Eilish, la un pas de un accident vestimentar. Rochia mini din latex, mult prea scurtă pentru...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Gigantul chinez care construiește o fabrică de la zero în România: au început deja angajările. Unde va fi...
Newsweek
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
Digi FM
Satul care a ajuns o ruină! Doar trei familii mai locuiesc aici, iar una dintre cele două biserici a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...