Ministrul Agriculturii propune extinderea plafonării adaosului comercial la toate produsele alimentare. Florin Barbu a vorbit despre „toate alimentele care sunt pe rafturi în magazinele de retail”.

„Trebuie să avem o analiză la nivelul Guvernului. Am putea merge pe o plafonare nu numai la alimentele de bază, la toate alimentele care sunt pe rafturi în magazinele de retail.

Trebuie să ne uităm pe inflație, trebuie să defalcăm această inflație pe subgrupe, vorbim aici de produse agroalimentare, dar și alte domenii economice.

Din punctul meu de vedere, pentru că așa e, România stă pe consum, noi trebuie să creștem consumul, că putem distruge inclusiv industria alimentară. Atunci când nu ai consum, sigur productivitatea într-o unitate de procesare scade. Și atunci când o unitate de procesare are 600 de angajați și procesează 12 din 24 de ore, dacă consumul a scăzut, sigur își reduc activitatea și, bineînțeles, ceea ce am văzut în ultimele luni, un șomaj de peste 60.000 de oameni în industria din România”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Extinderea plafonării adaosului comercial la toate alimentele ar putea determina comercianții să transfere costurile către produsele nealimentare, avertizează Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii. El a declarat la Digi24 că măsura analizată de Ministerul Agriculturii riscă să provoace scumpiri puternice la detergenți, cosmetice și produse de îngrijire personală.

Editor : A.C.