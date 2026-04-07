Tensiunile dintre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Finanțelor se amplifică, după ce proiectul prin care fermierii ar urma să cumpere motorină fără acciză și TVA a fost transmis pentru avizare, dar nu a primit încă un răspuns. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avertizat, în direct la Digi24, că lipsa unor măsuri rapide ar putea duce la pierderi uriașe pentru economie și chiar la faliment în lanț în sectorul agroalimentar. „Riscul e ca peste 3 milioane de hectare ale României să nu mai poată fi însămânțate și să pierdem 600 de milioane de euro subvenții de la UE”, a declarat acesta.

Ministrului Agriculturii a anunțat că proiectul presupune ca fermierii să poată cumpăra o cantitate limitată de motorină direct de la pompă, fără acciză și TVA, pentru a reduce birocrația și întârzierile actuale la plata subvențiilor.

„Proiectul prevede ca pentru 78 de litri pe hectar fermierii să meargă la stațiile PECO și să poată achiziționa motorina fără acciză și fără TVA. Acciza în agricultura din România este subvenționată, dar sunt întârzieri foarte mari, de până la șapte sau opt luni, până când fermierii își primesc banii”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul susține că actualul sistem implică proceduri birocratice costisitoare și un număr mare de angajați, ceea ce generează cheltuieli suplimentare pentru stat.

„Există un sistem birocratic prin care fermierii merg trimestrial la agențiile de plăți, depun cereri, se face o evaluare de aproape o lună, sunt implicați peste 2.000 de funcționari și costurile pentru mentenanța softurilor ajung la trei-patru milioane de euro pe an”, a explicat acesta.

Potrivit ministrului Agriculturii, mecanismul ar putea fi implementat rapid prin intermediul unor adeverințe sau tichete speciale pentru fermieri.

„Se poate face prin adeverințe eliberate de APIA cu cod de bare sau prin tichete emise de Imprimeria Națională pentru 78 de litri pe hectar, astfel încât fermierii să poată cumpăra motorina fără acciză și fără TVA”, a explicat Barbu.

„ Milioane de hectare ar putea rămâne neînsămânțate”

Ministrul Agriculturii avertizează că, în lipsa unor măsuri urgente, o parte importantă din terenurile agricole ar putea rămâne nelucrate în acest an.

„Am stat de vorbă cu foarte mulți fermieri din sectorul vegetal, iar riscul este ca peste 3 milioane de hectare pentru culturile de primăvară să nu mai fie însămânțate. Fermierii își păstrează banii pentru motorina necesară recoltării culturilor de toamnă, unde avem producții excepționale”, a spus Barbu.

„Trei milioane de hectare neînsămânțate înseamnă, pe de o parte, pierderea a 600 de milioane de euro subvenții de la Uniunea Europeană și, pe de altă parte, o pierdere în PIB și în economia României de aproximativ 3,7 miliarde de euro”, a adăugat ministrul.

Dacă nu luăm aceste măsuri imediat, ducem cu bună știință industria alimentară și agricultura în faliment. Industria alimentară are în momentul de față cu 30% producție mai mică. Dacă unitățile de procesare nu mai funcționează 24 din 24 de ore și reduc programul la 12 ore, procesatorii nu vor mai putea păstra cei aproximativ 240.000 de angajați. Jumătate dintre aceștia riscă să fie concediați

„Ducem cu bună știință industria alimentară și agricultura în faliment”

„Am solicitat o întâlnire inclusiv la Guvern și la primul-ministru. Din păcate, de o lună și jumătate nu am primit niciun răspuns și nu am fost chemați să explicăm acest mecanism și argumentele necesare. Într-o situație de criză, statul român poate lua orice decizie privind taxele aplicate în domeniul economic, fără a mai notifica Comisia Europeană”, a explicat Florin Barbu.

Ministrul avertizează că întârzierea deciziilor ar putea afecta grav întregul sector agroalimentar.

„Dacă nu luăm aceste măsuri urgent, România riscă să piardă sute de milioane de euro și să înregistreze pierderi economice de miliarde de euro în perioada următoare”, a concluzionat acesta.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a atras atenția recent asupra blocajului legislativ privind proiectul „Motorină Ieftină pentru Agricultură”. El susține că inițiativa stă blocată în Parlament și că o treime din suprafața arabilă a României riscă să rămână necultivată dacă nu se iau măsuri urgente.

