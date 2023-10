Nicolae Ciucă a mers la Târgul Indagra. Liderul PNL a vorbit cu fermierii și și-a cumpărat produse tradiționale

Preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, a mers vineri într-o vizită neanunţată la Târgul Indagra, unde a discutat cu fermierii prezenți la eveniment. Nu a plecat cu mâna goală, ci și-a cumpărat câteva produse tradiționale.

Preşedintele PNL a vizitat standurile şi a vorbit cu fermierii prezenţi la Târgul agricol despre măsurile pe care autorităţile le-ar putea adopta pentru a-i ajuta.

Şi în urmă cu un an, Nicolae Ciucă, la acea vreme premier, a vizitat cel mai important eveniment agricol din România, Indagra.

„Am participat la cel mai important eveniment agricol din România, Indagra. De această dată am renunţat la întâlnirile oficiale şi am mers între oameni pentru a discuta şi a lua seamă la problemele cu care se confruntă în activitatea lor. Am întâlnit mulţi fermieri, oameni pasionaţi de agricultură, oameni cu afaceri în domeniu, şi m-am bucurat de deschiderea lor şi de dialogul normal, de la om la om”, spunea anul trecut Nicolae Ciucă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Târgul INDAGRA, organizat de către ROMEXPO în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România, se desfăşoară în perioada 25-29 octombrie 2023, în cadrul centrului expoziţional Romexpo – Pavilionul B1 precum şi platformele exterioare 1, 2, 4 , 10, 11, 12, 13, V5, V6, Aleea Negustorilor.

Editor : I.C