Nori de praf se ridică deasupra câmpurilor din vestul țării. Sunt făcuți de utilajele care trebuie să pregătească terenul pentru însămânțările de toamnă. Pământul este atât de uscat, încât agricultorii nu se așteaptă ca prea multe semințe să încolțească. „Au mai fost ani secetoși, dar acesta este unul extrem”, spune și directorul executiv adjunct al Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor.

După luni întregi fără ploi, pământul din vestul țării este tare ca piatra.

„Greu! Eu lucrez de 40 de ani aici, dar așa ceva n-am mai întâlnit: așa uscăciune, fără ploaie, fără nimic... Se simte foarte mult la consumul de motorină. Fac trei lucrări în plus deja cu uscăciunea asta. Lucrările se înmulțesc și crește și consumul, și toate”, spune dezamăgit Sorin Șușman, mecanic agricol.

Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor în valoare totală de 620 de milioane de lei. Fermierii primesc o diferență de acciză de 2,6 lei pe litrul de motorină. Oamenii spun că vor depăși cotele maxime de consum, după care trebuie să plătească integral combustibilul.

„Nu am mai avut asemenea situații extreme și lipsă acută de apă. Au mai fost ani secetoși, dar acesta este unul extrem. Avem o suprafață de 12.000 de hectare de grâu compromise la nivelul județului, rapiță 6.300 de hectare, orz 1.100, triticale 367, asta însemnând culturile din toamnă. Pentru culturile de primăvară, situația este și mai dramatică. Procentele de calamitate sunt mult mai mari. De exemplu, la cultura porumbului avem un procent între 70-100%, la boabe 60%, mazărea 35% calamitat”, spune Marius Francisc Ștefan, director executiv adjunct Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor.

„Este o secetă istorică, din toate punctele de vedere: și meteorologică, și pedologică, și hidrologică, mai ales în partea de nord-vest a țării, unde am văzut că sunt foarte multe localități care încă au probleme cu aprovizionarea cu apă”, explică climatologul Alex Trandafir.

Anul trecut, în România au fost peste 620.000 de hectare de culturi de primăvară afectate de lipsa apei.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia