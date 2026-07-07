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Parlamentul European a votat noi măsuri pentru fermieri. Costul îngrășămintelor va putea fi compensat în proporție de până la 80%

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tractor împrăștie îngrășăminte pe un teren agricol
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Măsurile mai trebuie aprobate de Consiliul UE

Parlamentul European a adoptat marți un pachet de măsuri menit să reducă impactul creșterii prețurilor îngrășămintelor asupra fermierilor din Uniunea Europeană. Noile reguli permit acordarea unor avansuri mai mari din plățile directe și a unui sprijin financiar care poate acoperi până la 80% din costurile suplimentare suportate pentru achiziția îngrășămintelor.

Eurodeputații au aprobat, în procedură accelerată, modificările propuse de Comisia Europeană la Politica Agricolă Comună (PAC), pentru ca fermierii să poată beneficia de sprijin înaintea următorului sezon agricol. Propunerea a fost adoptată cu 576 de voturi pentru, 62 împotrivă și 15 abțineri.

Potrivit noilor măsuri, fermierii afectați de majorarea prețurilor îngrășămintelor vor putea primi sprijin sub formă de lichidități de până la 80% din costurile suplimentare generate de aceste scumpiri.

Scopul este evitarea reducerii producției agricole și a calității alimentelor, precum și limitarea efectelor asupra prețurilor plătite de consumatori.

În același timp, statele membre vor putea majora avansurile aferente plăților directe din cadrul Politicii Agricole Comune de la 70% la 75%.

O altă modificare importantă este că aceste avansuri vor putea fi plătite imediat după depunerea cererii de către fermieri, fără a mai fi necesară așteptarea datei de 16 octombrie, așa cum prevăd normele în vigoare.

De asemenea, statele membre vor avea mai multă flexibilitate în ajustarea bugetelor destinate plăților directe pentru anul viitor.

Măsurile mai trebuie aprobate de Consiliul UE

Pentru a intra în vigoare, textul adoptat de Parlamentul European trebuie aprobat oficial și de Consiliul Uniunii Europene, după care va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE.

Noile prevederi vor intra în vigoare în ziua următoare publicării. 

Potrivit Parlamentului European, prețul îngrășămintelor are un impact direct asupra producției alimentare, acestea reprezentând până la 16% din costurile de producție suportate de fermieri.

Uniunea Europeană importă aproximativ 30% din îngrășămintele pe bază de azot și 70% din îngrășămintele fosfatice utilizate în agricultură. Totodată, producția europeană de îngrășăminte depinde în mare măsură de gazele naturale.

Creșterea prețurilor la îngrășăminte și energie a fost alimentată de evoluțiile geopolitice din ultimii ani, inclusiv războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și, mai recent, tensiunile din Orientul Mijlociu, în special cele legate de închiderea Strâmtorii Hormuz.

Editor : Andreea Dobra

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