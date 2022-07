VIDEO. Păsările nu caută doar hrană, ci și apă. Pe lângă culturi, ciorile, coțofenele și graurii atacă și instalațiile de irigație

Fermierii din estul țării se confruntă cu un scenariu demn de Hitchkock. Culturile le-au fost atacate de ciori, coțofene și grauri. Păsările nu caută doar hrană, ci și apă și pentru că nu o găsesc au spart instalațiile de irigație.

Cochirleanca, județul Buzău

Fermier: Aici sunt ciupite de coțofene, mai vin și ciorile. Ele vin la apă.

Astfel, se pierd materiale costisitoare, iar producția de legume are de suferit.

Fermier: De fiecare când reparăm, ele vin, mai ales în locul unde s-au învățat. Cea mai mare pagubă e la folii. Cel puțin 15 mii de lei costă o folie pe un solar. Și nu avem decât vreo 15 mari. S-au înmulțit foarte mult, în general coțofenele.

Siliștea, județul Brăila

În localitatea Siliștea, din județul Brăila, ciorile au distrus 30 de hectare dintr-o cultură de floarea-soarelui

Dan Tudose, fermier: E un an atipic. Pe lângă secetă, e un an în care am fost atacați de ciori, care au distrus în proporție de 90% această recoltă de floarea-soarelui. Pe lângă ciori, apar și grauri, care fac un dezastru.

Fermierul a pierdut anul acesta 7.500 de lei la fiecare hectar distrus de înaripate. Nu e singurul. Zeci de alți agricultori din zonă se plâng de aceleași probleme. Cu toții cer autorităților să găsească o soluție în fața atacului păsărilor.

Traian Cismaș, director executiv Direcţia pentru Agricultură Județeană Brăila: Măsurile sunt cele clasice, prin producerea de zgomot. Sunt tunurile pe bază de gaz. De împușcat, nu e voie. Cu sperietori. Alte metode nu au la îndemână fermierii.

Ciorile sunt protejate prin lege, însă sunt situații în care Ministerul Mediului stabilește anumite cote de vânătoare pentru aceste păsări.

Reporter: Georgiana Iuzic / Operator: Costică Pogonaru

Editor : Liviu Cojan