Peste 300 de milioane de euro au ajuns la fermierii români în noiembrie. Cum au fost împărțite fondurile

Peste 1,5 miliarde de lei, echivalentul a 306,6 milioane de euro, au fost virați de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către fermieri, procesatori și autorități locale în luna noiembrie 2025. Fondurile au vizat plățile pentru proiecte de investiții în agricultură, dezvoltare rurală, dar și compensații pentru mediu și climă, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Din suma totală distribuită, cea mai mare parte a provenit din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), adică 260,7 milioane de euro.

Restul de 45,9 milioane de euro a reprezentat contribuția României prin cofinanțare din bugetul de stat. Mecanismul de plată a vizat cererile depuse de beneficiarii care au proiecte contractate și aflate în implementare.

„Faptul că AFIR a reușit să plătească peste 1,5 miliarde de lei într-o singură lună transmite un mesaj clar: România poate să performeze, poate să absoarbă finanţări europene şi poate să transforme aceste fonduri în rezultate concrete”, a transmis directorul general al agenției, Adrian Chesnoiu.

Cine a beneficiat de finanțare

Banii au ajuns la mai multe categorii din mediul agricol și rural.

Principalele direcții de finanțare au vizat investițiile în: exploatații agricole și pomicole, unități de procesare, infrastructură de irigații, drumuri agricole, proiecte de bază și acces în mediul rural și patrimoniu cultural din zonele rurale.

Au fost susținuți, de asemenea, tinerii fermieri, antreprenorii din sate, Grupurile de Acțiune Locală și micii fermieri.

Sume importante au fost alocate și pentru prime de asigurare destinate culturilor, animalelor și plantelor.

PNDR, cea mai mare pondere a plăților

Cea mai consistentă parte a fondurilor, 272,4 milioane de euro, a fost direcționată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Plățile au vizat atât proiectele investiționale, cât și măsurile de mediu și climă.

O altă tranșă, în valoare de 34,2 milioane de euro, a fost plătită în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Aceasta a sprijinit fermierii cu investiții în derulare, dar și cu compensații pentru pierderi de venit în zone cu constrângeri naturale sau privind practicile agricole pentru mediu.

Conducerea AFIR a transmis că plățile au un efect direct asupra mediului rural, atât din perspectiva infrastructurii, cât și a dezvoltării afacerilor agricole.

„Acești bani nu sunt simple linii contabile, ci forța care modernizează ferme, care pune infrastructura pe picioare, care deschide drumuri și dă încredere oamenilor că munca lor contează”, a transmis Adrian Chesnoiu.

Potrivit AFIR, fondurile sunt plătite numai după verificări și autorizări efectuate de experții agenției, în baza contractelor active și a cererilor de plată depuse de beneficiari.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura. Mulți dintre fermieri se gândesc să renunțe: „Ne îngenunchează”

Editor : A.D.