Peste 5.700 de porci dintr-o fermă din Buzău au fost sacrificați din cauza focarului de pestă porcină. A început dezinfecţia

Toate cele 5.720 de animale din exploataţia comercială aflată pe raza localităţii buzoiene Stâlpu, afectată de focarul de pestă porcină, (PPE) au fost sacrificate, în prezent fiind desfăşurată o procedură de dezinfecţie, ca etapă obligatorie în procesul de neutralizare şi control al focarului.

Potrivit Instituţiei Prefectului Buzău, după finalizarea procedurii de dezinfecţie care se realizează în exploataţia comercială, focarul de PPE ar putea fi declarat închis.

„La această dată, procedura de sacrificare a celor 5.720 de animale din exploataţia afectată a fost finalizată. La terminarea procedurii a fost efectuată dezinfecţia exploataţiei, în conformitate cu măsurile sanitar-veterinare stabilite pentru combaterea focarului. O nouă operaţiune de dezinfecţie va fi efectuată la 24 de ore, respectiv în data de 29 septembrie, ca etapă obligatorie în procesul de neutralizare şi control al focarului. Ulterior, dacă toate condiţiile sanitar-veterinare sunt îndeplinite, la 33 de zile de la data dezinfecţiei din 29 septembrie se va putea proceda la declararea focarului ca închis. Doar după închiderea oficială a focarului vor putea fi ridicate restricţiile instituite în zonă, inclusiv cele referitoare la mişcarea animalelor şi a efectivelor din fermele aflate în zona de restricţie", a transmis Prefectura Buzău, citată de Agerpres.

Autorităţile atrag atenţia că, până la ridicarea restricţiilor sanitar-veterinare, în zona localităţii mişcarea animalelor rămâne interzisă, cu excepţia deplasării în vederea abatorizării.

„Până la ridicarea oficială a restricţiilor, mişcarea animalelor rămâne interzisă, cu excepţia deplasării în vederea abatorizării, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor sanitar-veterinare stabilite de autorităţile competente. PPE nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, însă poate avea consecinţe importante asupra efectivelor de porcine şi asupra activităţilor economice din sectorul zootehnic. Autorităţile sanitar-veterinare monitorizează în continuare situaţia epidemiologică şi aplică măsurile necesare pentru limitarea răspândirii bolii şi protejarea efectivelor de animale”, informează sursa citată.

Pe parcursul săptămânii trecute, Prefectura Buzău a anunţat confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o exploataţie comercială din localitatea Stâlpu, Centrul Local de Combatere a Bolilor dispunând prin Planului de măsuri de control, o serie de măsuri obligatorii pentru cetăţenii din localitate.

Editor : A.P.