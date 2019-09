Planta miraculoasă care aduce profit antreprenorilor români

Producţie de Cartea Recordurilor în cea mai mare plantaţie de cătină ecologică din România. Fructele, care ne întăresc imunitatea, protejează inima și sistemul digestiv, sunt culese chiar şi cu drujbele pentru că arbuştii ajung până la cinci metri înălţime. Gustul profitului se simte abia după patru ani de investiţii consistente. Cătina din Gorj ajunge acum în Dubai si în Japonia.

Plantaţia de cătină din satul Cojani se întinde pe 44 de hectare şi este cea mai mare din ţara noastră. Locul nu a fost deloc ales la întâmplare.

Ilie Potecaru – antreprenor: Am ales acest teren datorită faptului că nu este poluare. Acum patru ani am început să plantez primele 20 de hectare după care, în fiecare an, am început să pună 10 şi încă 10 şi am ajuns la 44 de hectare.

Trei soiuri de cătină au început deja să dea roade, iar rezultatele sunt cu mult peste aşteptări.

Ilie Potecaru – antreprenor: Avem peste 4 metri şi jumătate creştere, avem şi de cinci metri, dar media e undeva la 4 metri, 4,20.

În mod normal, producţia este, la un hectar, în jur de 6-8 tone de fructe. În acest an, recolta este una record: în jur de 25 de tone la un hectar şi asta în condiţiile în care multe fructe au rămas neculese în plantaţie.

Arbuştii au crescut atât de înalţi încât muncitorii au nevoie chiar şi de drujbe, apoi aleg cu atenţie fiecare ramură plină cu fructele considerate miraculoase.

Odată culese, fructele ajung în depozit apoi sunt congelate rapid la minus 40 de grade. Cătina este o explozie de vitamine şi este eficientă pentru multe afecţiuni. Bogată în vitamine, calciu, fosfor, magneziu, potasiu sau fier, cătina este şi foarte căutată, iar un kilogram de fructe se vinde cu peste doi euro. Cel mai scump este uleiul de cătină pură care ajunge să coste mai bine de 200 de euro litrul.

Ilie Potecaru – antreprenor: Facem mai multe sucuri de cătină, mixuri de cătină cu miere, cu aronia, cu mure, soc, floare de soc. Suntem în mai multe supermarketuri, iar eu îmi doresc să vând în România. Mai am contract cu Dubai, Japonia şi Germania, dar vând foarte puţin în Germania datorită preţului.

Emiratele Arabe preferă un produs unic. Un amestec de miere, cătină şi apa alcalină ce ajunge chiar şi la şeicul din Dubai.

Ilie Potecaru, antreprenor: Tatăl meu a fost bolnav de cancer acum mulţi ani, i-au mai dat trei luni de zile de trăit. Printr-o minune, am ajuns la un medic oncolog din Italia şi mi-a dat o reţetă. Pune 50% cătină, 50% miere, dar mierea să fie miere, şi cu apă alcalină. Au trecut opt ani de la acele trei luni şi tatăl meu este bine mersi.

Investiţiile de până acum au fost din fonduri proprii. În prezent, Ilie Potecaru încearcă să obţină un milion de euro, bani europeni, să deschidă o linie de procesare şi în Gorj.

Ionel Burtea – PR: Dorim partea de deshidratare, să mărim capacitatea de procesare şi depozitare, să procesăm ulei şi fructe deshidratate.

În prezent, toate produsele sunt procesate în fabrica pe care a deschis-o la Vălenii de Munte.