Video „Plantele au suferit”. Producția de căpșuni românești, afectată de capriciile vremii. Cu cât se vinde acum kilogramul în piețe

Căpșunile pleacă de la producători cu prețuri de 20-25 de lei pe kilogram.

Au apărut primele căpșuni românești pe tarabe. Capriciile vremii s-au văzut, însă, în producția redusă și prețurile de două ori mai mari decât ale fructelor aduse din Grecia. Dacă de la producători pleacă cu 20-25 de lei kilogramul, în piețe căpșunii „românești” se vând la preț dublu.

„Floarea asta nu-și mai revine. Deci, se vede, e gata! Având în vedere că frigul a fost foarte mare, plantele au suferit. Deasupra, după cum vedeți, frunzele sunt uscate. Parcela asta, în proporție de 90%, s-a dus”, spune dezamăgit Alex Fazekas, producător de căpșuni din Halmeu, județul Satu Mare.

Producătorii se plâng că mare parte din producție a fost distrusă de schimbările frecvente de temperatură.

„Nu știm... o să mai vină ceva frig?! Nu o să mai vină?! Avantajul ar fi că... nefiind atâtea flori, planta are acum o putere mult mai mare de a-i crește pe restul care au rămas și, automat, avem acești căpșuni mari”, explică Alex Fazekas.

Căpșunile pleacă de la producători cu prețuri de 20-25 de lei pe kilogram. În piețe, prețul se dublează.

„Foarte bune, foarte bune, gustoase! Am luat de mai multe ori. Prețurile, la toate, sunt foarte mari”, spune o clientă din Bihor.

„Am avut clienți care au cumpărat și 4 kilograme și 5 kilograme, dar și 1 kilogram, depinde de buget”, spune Lucia Suciu, vânzătoare la tarabă.

În ultimii ani, mulți dintre tinerii fermieri au accesat fonduri europene, pentru a-și dezvolta culturile agricole. În Bihor, sunt 750 care au beneficiat de sprijin.

„Sectorul legat de cultivarea căpșunilor, atât în spațiile protejate, cât și în câmp este prioritizat”, a declarat, pentru Digi24, Cristian Buzlea, directorul Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Bihor.

Valoarea sprijinului Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru fermele mici, de familie, este de cel mult 50.000 de euro.

