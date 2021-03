Porcul din curtea românilor, între micii și marii producători. „Dacă ne-ar interzice să mai creștem, pur și simplu am muri de foame”

Ministerul Agriculturii a vrut să limiteze numărul porcilor crescuți în bătătura țărănească la cinci capete și să interzică reproducerea suinelor în exploatații neautorizate. Presați de micii producători, de primarii comunelor și de diverse asociații rurale, oficialii Agriculturii au cedat și au renunțat la proiect luna trecută. Marii producători de carne de porc susțin însă că măsurile de siguranță alimentară și combaterea pestei porcine pot fi materializate doar dacă ministerul impune norme stricte de creștere a suinelor în gospodăriile rurale. Cererea celor mari este respinsă vehement de cei mici. Așa că nu este pace între crescătorii de porci.

În familia lui Titi, filosofia e clară: să ai cu ce crește porci, să fii sănătos și să n-o faci e rușine! Așa că lângă orătăniile din gospodărie, Titi crește porci. Pentru el, pentru copii, pentru nepoți.

Ștefan Titi Dumitru, gospodar: „Ăștia îi am pentru familie. Aici, la fel. Și am două purcele de reproducție între ăia, acolo'șa. Porci de tăiat pentru familie. Suntem cinci familii, asta presupune vreo douăzeci de persoane. Mănânc, practic, bio! Nici nu pot să mănânc din comerț, pentru că nu se compară carnea mea cu carnea din comerț. Aș face o comparație: să iau un kilogram de carne de la marii producători, să pun și un kilogram de carne de la mine, să fac o mâncare sau să fac un grătar, să vedem ce diferență e între una și alta. Pentru că eu o cresc cu cereale, iar ei cresc cu... Marii producători cred că nu sunt de acord că... să-și facă ei vânzare. Dar noi, pe ce să cumpărăm? Noi trebuie să creștem că avem produsele care... Cerealele care le producem. Să le dau pe nimic cerealele care le am și să cumpăr carne cu 20 de lei kilogramul? Să ne lase, să ne creștem acolo pentru familie, pentru o rudă, pentru un prieten. Noi de ani de zile asta facem. Nu știu de ce se insistă ca să nu creștem porci la țară. Eu nu-mi explic!”

La un sat distanță de Titi, crește porci Mihai. E veterinar și întreține o mică gospodărie cu de toate.

Mihai Gherase, gospodar: „Creștem și noi 5-6 porci, mai vindem 2-3 să întreținem copiii la facultate. Dacă ne-ar interzice să mai creștem, pur și simplu am muri de foame. Nu deranjez crescătorii mari, cu ferme mari de porci. Noi creștem acolo să trăim de azi pe mâine. Calitatea cărnii aici este, la țară! Din porumb, din floare... Nu ce este în supermarket, ce-i adus de afară, carton. Carne de carton! Adică mănânci carne, n-are niciun gust.”

Mihai consideră că interdicția reproducerii suinelor în gospodării, așa cum prevede ordinul pe care ministerul Agriculturii se pregătea să-l valideze, constituie o mare capcană întinsă micilor crescători de porci!

Mihai Gherase, gospodar: „Cinci porci! Păi ce înseamnă asta? Dacă ai o scroafă și-ți fată zece porci, zece purcei, cinci îi omori? N-ai cum! Asta e... Cine a gândit ordinul ăsta n-a gândit-o bine! Dacă îți interzice reproducția, ne obligă să cumpărăm din fermele mari. Fermele mari nu au voie să-ți vândă ție, ca persoană fizică. Trebuie, în primul rând, să ai mașină autorizată, să poți să-l transporți, să-l aduci acasă, să ai autorizație de la DSV ca să poți să-l transporți acasă. N-o să îți vândă nicio fermă. Sau îți impune un preț de nu poți să-l cumperi. Au spus că pesta porcină africană n-ar putea s-o stopeze din cauza crescătorilor țărani. Greșit! Pesta porcină nu pot s-o stopeze din cauza mistreților care sunt liberi în păduri!”

Din 2017, până acum, pesta porcină a ucis în România peste 700.000 de porci. Ca s-o eradicheze, autoritățile au restricționat circulația porcilor domestici prin diverse acte normative.

Limitarea la cinci a porcilor crescuți pe lângă casă și interzicerea folosirii vierilor pentru reproducere în gospodăriile rurale s-au vrut a fi norme care să țină sub control negoțul de carne la mica înțelegere.

La presiunea micilor producători, a primarilor și a asociațiilor care sprijină creșterea tradițională a animalelor, ministerul Agriculturii a cedat și nu a implementat noile reguli. Decizia îi nemulțumește acum pe marii producători, care cer musai restricții pentru cei mici.

Editor : G.C.