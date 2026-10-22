Prima tranșă de vaccinuri gratuite împotriva pestei și variolei la ovine şi caprine a ajuns în România. Când începe imunizarea

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) informează că o primă tranşă de 300.000 de doze de vaccin gratuite de la CE destinate combaterii Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) a sosit în România, joi, 22 octombrie, urmând ca restul stocului, până la totalul de 1,1 milioane de doze gratuite (cele 800.000 de doze împotriva VOC), să sosească etapizat în ţară, până duminică 25 octombrie inclusiv. Instituţia anunţă că imunizarea de urgenţă va începe imediat după recepţia completă a vaccinului.

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă pregătirea şi organizarea în teritoriu a campaniei naţionale de vaccinare de urgenţă împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) şi a Variolei Ovine şi Caprine (VOC). Procesul logistic a fost deja devansat parţial: o primă tranşă de 300.000 de doze de vaccin destinate combaterii PMR a sosit în România astăzi, 22 octombrie. Restul stocului, până la totalul de 1,1 milioane de doze gratuite (cele 800.000 de doze împotriva VOC), va continua să sosească etapizat în ţară, până duminică 25 octombrie inclusiv”, a transmis, joi, ANSVSA.

Această acţiune de importanţă strategică majoră pentru sectorul zootehnic românesc este implementată în urma unui dialog tehnic permanent cu structurile de specialitate ale Comisiei Europene, care a permis activarea rapidă a băncilor de vaccinuri ale Uniunii Europene.

„Este foarte important de transmis că în această formă campania de vaccinare nu afectează în niciun fel exporturile de carcase sau produse lactate provenite de la ovine şi caprine”, menţionează ANSVSA.

Calendarul tehnic şi juridic obligatoriu a fost parcurs riguros de autorităţile de la Bucureşti, procesul debutând pe 21 septembrie cu solicitarea oficială de sprijin către executivul european. Acesta a continuat cu înaintarea planurilor naţionale detaliate pe 23 septembrie, transmiterea promptă a clarificărilor de conformitate solicitate pe 5 octombrie, iar pe 8 octombrie, Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri.

„Specialiştii ANSVSA vor începe distribuţia şi vaccinarea propriu-zisă în teritoriu imediat după recepţia oficială a tuturor loturilor. Campania se va desfăşura în mod obligatoriu şi organizat, fără a fi necesară o solicitare scrisă sau formală din partea crescătorilor de animale, pe baza catagrafiei din Baza Naţională de Date. Structurile teritoriale ale DSVSA judeţene au finalizat deja planurile logistice locale, stabilind ca prioritate absolută intervenţia în focarele active şi în zonele de restricţie”, susţine conducerea ANSVSA.

Eforturile logistice masive se vor concentra cu prioritate în judeţele Constanţa şi Tulcea, unde echipele de medici veterinari estimează un termen rapid şi optim de finalizare datorită gradului ridicat de expunere a acestor zone. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi medicii veterinari concesionari vor contacta direct proprietarii pentru a stabili ziua şi intervalul orar al intervenţiei.

ANSVSA precizează că singura obligaţie a crescătorilor, indiferent de dimensiunea exploataţiei, este să coopereze prin asigurarea prezenţei la exploataţie şi realizarea contenţiei sau grupării animalelor pentru ca inocularea să se desfăşoare rapid şi în siguranţă.

Cu câteva zile în urmă, Tánczos Barna, fostul ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), s-a plâns că la aproape o lună de când oficialii de la Comisia Europeană au dat asigurări că trimit în România în regim de urgenţă doze pentru vaccinarea ovinelor, promisiunea nu fusese onorată.

„ANSVSA, de bună-credinţă, a crezut ce s-a vorbit la Bruxelles, nici până în ziua de astăzi vaccinul, dacă nu a ajuns vineri sau sâmbătă, astăzi dimineaţă n-am avut timp să-l întreb pe domnul preşedinte (n.red- ANSVSA), dar nu ajunsese vaccinul în România, acele doze care au fost promise din banca de vaccinuri de la CE, în ciuda faptului că în primele zile ale lunii septembrie, inclusiv în prezenţa mea, am primit asigurări că în cel mai scurt timp posibil vaccinul o să fie trimis în România sau dozele o să fie trimise în România. Nici după o lună de zile această promisiune nu a fost onorată. Sper din tot sufletul ca săptămâna aceasta să ajungă transportul”, a declarat, luni, Tánczos Barna.

Ulterior, Comisia Europeană a transmis la solicitarea News.ro că "se preconizează că 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine şi caprine (SPGP) şi 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PPR) vor fi expediate către România la 24 octombrie 2026".

Conform unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, solicitarea oficială a fost făcută de autorităţile române la 21 septembrie 2026 iar planurile de vaccinare au fost livrate pe 23 septembrie 2026.

În data de 2 octombrie 2026, Comisia a solicitat clarificări suplimentare, iar România a transmis răspunsul la 5 octombrie.

"Comisia a activat rapid băncile de vaccinuri ale UE pentru variola ovină şi caprină (SPGP) şi pentru pesta micilor rumegătoare (PPR), la 8 octombrie 2026, de îndată ce au fost îndeplinite toate cerinţele practice şi juridice necesare. Timpul necesar a permis evaluarea corespunzătoare a planurilor de vaccinare prezentate de autorităţile competente din România, evaluare în cursul căreia am solicitat clarificări. Pe tot parcursul acestui proces, au fost menţinute contacte cu autorităţile competente din România, iar acestea au fost întotdeauna constructive", a transmis reprezentantul CE pentru News.ro.

Editor : A.P.