Vremea extremă a afectat până și producția de nuci, un sector unde România a excelat în ultimii ani. În Gorj, de pildă, pomicultorii spun că nu au ce să culeagă pentru că, din cauza secetei, fructele nu au ajuns la maturitate și s-au uscat. Asta afectează și prețul miezului de nucă și așa ridicat. Pe tarabele din piețe, marfa e de anul trecut și se vinde, în medie, cu 50 de lei kilogramul.

Producția de nuci a scăzut drastic în sudul țării.



Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: Anul trecut, recolta de nuci din Gorj a fost la jumătate. Acum, însă, din cauza secetei de pe timpul verii și din cauza temperaturilor foarte scăzute din această primăvara, fructele nu s-au dezvoltat decât până la acest punct, miezul din interior s-a schimbat, iar oamenii sunt nevoiți să meargă în piețe pentru a avea nucile necesare pe timpul sezonului rece.

Valentin Priporeanu, director Direcția Agricolă Gorj: Producția, după ultimele estimări la nuci, este la 30-40% față de anul trecut.

Oamenii spun că înghețul târziu din primăvară și seceta din vară au afectat pomii.

Bărbat: Nu sunt! A fost frigul ăla, bruma de primăvară și aproape că s-au uscat și nucii. O parte din ei s-au uscat la jumătate. Nuci anul acesta... nimic!

Bărbat: Acum începeau deja să scuture nucii, pregătire pentru iarnă. Anul ăsta stau pe pace...

Reporter: De unde luați nuci, că sunt necesare iarna...

Bărbat: Necesarul îl avem, totuși.

Reporter: Din anii trecuți?

Bărbat: Da, din anii trecuți.

Femeie: Nu s-a făcut, doamnă, nimic! Dacă a bătut bruma, înghețul ăla... toate le-a afectat.

Reporter: Cu ce faceți cozonac, dacă nuci nu aveți?

Femeie: Cu rahat, cu altele. Mai avem rezervă de anul trecut.

În piețe, comercianții vând din producția de anul trecut, iar kilogramul costă cel puțin 50 de lei.

Comerciantă: Nu va fi nucă nouă anul ăsta. Natura nu a vrut să țină cu noi.

Reporter: Văd că dumneavoastră aveți puțină și încă în două locuri mai e, atât.

Comerciantă: Dar e nucă veche, de anul trecut rămasă.

Femeie: Eu locuiesc la Bălănești și nu este o nucă.

Și cultivatorii de nuci din județul Mureș au probleme cu producția.

Radu Câmpean, cultivator de nuci din Mureș: 140 hectare în diferite stadii de la înființare. Și noi am avut probleme cu înghețurile târzii. La anumite soiuri, de exemplu, provenite din Republica Moldova, a fost calamitate în proporție de 80%.

În 2023, România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană la producția de nuci. Potrivit statisticilor, suprafețele dedicate cultivării nucilor sunt în creștere.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia