Programul "Primul porc" a ajuns la fermieri. Ce condiții trebuie să respecte crescătorii

Primele animale oferite gratuit de Ministerul Agriculturii prin programul "Primul porc" au ajuns la un fermier din judeţul Dolj. Este vorba de 10 purcei de lapte din rasa Mangaliţa. Acum cântăresc puţin peste 20 de kilograme fiecare. Când vor ajunge la 130 de kilograme, jumătate vor fi sacrificaţi, iar ceilalţi vor rămâne în ferma proprietarului. Aceasta este una din condiţiile pe care trebuie să le respecte fermierii care vor să beneficieze de program. Autorităţile vor să încurajeze astfel creşterea şi consumul de carne de porc din această rasă, foarte sănătoasă, fără colesterol.

Adi Leoveanu este primul fermier care a primit 10 purcei gratis. Femierul spune că programul iniţiat de minister îi permite acum să se dezvolte şi să înfiinţeze o crescătorie de porci, rasa Mangaliţa.

Adi Leoveanu, fermier: „Mă ajută că economisesc nişte bani. Nu mai dau să îi cumpăr. Şi calitatea cărnii. E la început, nu toată lumea intelege că e o carne sănătoasă... Sunt reticenți, dar pe viitor e foarte bună."

Singurul crescător mare de porci Mangaliţa din Dolj spune că există o mare diferenţă de calitate între această carne şi rasa comună "Marele Alb", de pildă.

Florin Ionescu, crescător porci Mangaliţa: „Am văzut diferenţa de carne, am văzut calitatea cărnii, carnea fără colesterol, untura foarte bună şi atunci am hotărât să cresc. Am cumpărat de la Baia Mare patru scroafe şi am început să produc."

Deşi foarte mulţi fermieri din Dolj s-au înghesuit să depună cereri pentru acest program, numai 10% dintre solicitări au fost eligibile, adica 40 de cereri.

Adrian Popa, director Direcţia Agricolă Dolj: „Avem 400 de solicitări la porci. Dar, dar din păcate, eligibile... oamenii au venit şi au depus cereri, mulţi când au aflat, pentru că sunt si nişte condiţii de îndeplinit."

Un kilogram de carne de porc Mangaliţa se vinde la producător cu un preţ dublu faţă de carnea din rasele comune, respectiv 20 de lei. Un kilogram de slănină ajunge la 30 de lei, toba se vinde cu 38 de lei kilogramul, iar ceafa afumată cu 78 lei kilogramul.