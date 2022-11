Peste 70 de fermieri din județul Satu Mare au ieșit luni, în stradă, cu tot cu tractoarele din dotare. Oamenii, în mare parte crescători de bovine, spun că din cauza scumpirilor în lanț riscă să pună lacăt pe ferme. Numai în ultimele luni, mulți dintre ei au fost nevoiți să vândă din animale, întrucât seceta le-a înjumătățit recolta și nu mai aveau ce să le dea de mâncare.

Protestul fermierilor a început luni dimineață, în curtea unei cooperative din Botiz, județul Satu Mare. Ulterior, cele peste 70 de utilaje agricole au pornit spre oraș, în semn de protest față de Guvern.

"Suntem nemulțumiți de cele întâmplate, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu avem sprijin din partea autorităților! Ce ne-ar ajuta foarte mult ar fi să vină în sprijinul nostru cu ajutorul pe care ni l-au promis. Toată lumea știe că anul acesta a fost un an deficitar pentru partea de zootehnie și pe partea de cultură mare. Nu am avut producție.", a declarat unul dintre fermierii prezenți la protest.

Agricultorii cer ajutor din partea Guvernului, ca să poată depăși situația gravă în care i-au adus seceta și scumpirile. Numai în ultimele luni, mulți dintre ei și-au vândut animalele la abatoare, după ce recolta le-a fost înjumătățită de secetă și nu mai aveau ce să le dea de mâncare.

"Dacă România vrea să rămână fără zootehnie, atunci așa trebuie să continue mai departe. Fără sprijinul statului, noi într-o jumătate de an închidem cel puțin 50% din ferme. Săptămâna trecută, vineri, trebuia să avem din nou o întâlnire la Minister. Nu ne-au mai invitat, nu se mai zice nimic de această subvenție. La secetă noi, cei care suntem în zootehnie, am fost excluși, deci pe partea de pășune, pe partea de fâneață... Noi nu suntem incluși nicăieri!", a declarat pentru Digi24 un alt protestatar.

"Nu știu de ce au lăsat ca munca noastră de zeci de ani de zile să fie pusă la pământ", a spus un alt fermier prezent la protest.

Protestele ar putea continua în perioada următoare și în alte județe din țară.

Reporter: Ioana Mihalca

Editor : Izabela Zaharia