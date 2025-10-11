Live TV

Video „Pur și simplu, este spartă”. Disperare printre agricultori, după ce ploile din ultimele zile le-au distrus culturile de varză

Data publicării:
culturi varza distruse
Câmpurile din Moțăței, județul Dolj, renumite pentru sutele de tone de varză care plecau de aici, au fost distruse. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Ploile torențiale din ultimele zile au afectat și culturile de varză de toamnă. În Dolj, de exemplu, mai bine de jumătate din recoltă este compromisă. Oamenii sunt disperați și spun că nu-și vor scoate nici măcar investiția, anul acesta. „Pur și simplu, este spartă”, spune unul dintre agricultori.

„Ia uitați cum se face la cotor. Mucegăiește! Se strică și are și un miros”, constată cu amărăciune unul dintre agricultori.

Sunt consecințele ploilor abundente din ultima perioadă. Câmpurile din Moțăței, din județul Dolj, renumite pentru sutele de tone de varză care plecau de aici, au fost distruse.

„Din cauza ploilor sau a apei excesive. Se coace, nu se taie la timp, nici n-am putut din cauza ploilor și crapă. Mai mult se sparge, nici nu crapă. Pur și simplu, este spartă. 50-60% din cultură așa este”, spune Codruț Giurcă, agricultor.

Codruț a muncit două hectare de varză, însă acum se uită cu dezamăgire la câmp. Are pierderi de mii de lei.

„Cultura de aici... sunt în pierdere cu ea. N-am putut să recuperez nici măcar pe sămânță, pe muncile fizice. Am investit câteva mii de lei la hectar. Prețul este jos, nu se caută, este multă. Și mai rămâne și pe câmp. Nu putem să dăm nici ce avem bun și nu ne recuperăm banii din total investiția.

Alți legumicultori au pierderi și mai mari. Și varza rămasă s-a devalorizat.

„Cam rău, nu e chiar bună. Cam 70% este afectată. Anul ăsta nu e niciun profit la varză”, spune un alt legumicultor.

„La banii pe care îi cheltuim, când tragem linie nu rămâne nimic. E investiția mare și nu e preț. Anul trecut a fost bine. Era 3 lei 3,5 lei de acasă, fără să plecăm cu ea. Acum, 80 de bani/kilogram.

Producătorii afectați ar putea primi ajutor, în urma unei analize a pagubelor.

„Merg și depun o înștiințare la Comitetul Local pentru Situații de Urgență de la nivelul UAT-urilor, în vederea constatării și evaluării pagubelor care s-au produs din cauza fenomenelor meteo din ultima perioadă, în speță, precipitațiile abundente”, transmite Sorin Agapie, directorul Direcției Agricole Dolj.

Cererile pentru despăgubiri pot fi depuse până la sfârșitul lunii.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

