Răsadurile de primăvară au ajuns în piețe, însă cu un preț mai mare ca anul trecut. Legumicultorii spun că scumpirile sunt cauzate de costurile mai mari de producție. La roșii, de pildă, cele mai căutate soiuri sunt inima de bou și gigant, care sunt și cele mai scumpe: 3 lei firul, în cazul celor gigant. Deși temperaturile sunt încă scăzute pe timpul nopții, mulți oameni au riscat și au început deja plantarea.

Producător: Roșiile deja, au început să le dam perioada de călire. Le călim o săptămână înainte ca să vina clienții să le ia și merg plantate fără niciun fel de problemă. Avem și ardei kapia gras, gogoșar iute, avem și castraveți, ardei iute, varză, țelină.

Peste 3.600 de fire de răsad a plantat acest producător din Gorj. Pentru a ajunge la maturitate, plantele au nevoie de aproximativ opt săptămâni, astfel că treaba în solarii a început încă din luna ianuarie.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: Semințele de răsaduri sunt, inițial, semănate în alveole de mici dimensiuni. Dupa 3 săptămâni, acestea se mută într-o alveolă mai mare și abia după alte câteva săptămâni, ele pot fi comercializate către oameni pentru a le planta în grădină sau în solariu.

Laurențiu Mălăescu, producător: Cel mai căutat soi este soiul inima de bou și gigant. Au multă pulpă, sunt cărnoase, merg la bulioane, pastă, la tot felul de zarzavaturi în gospodărie. Prețurile anul asta, la unele sunt mai mari, la altele au rămas la fel, în jur de 20-30 de bani față de anul trecut, pentru că iarăși, an de an, se scumpesc și turba, și alveolele, și toate.

Deși temperaturile sunt încă mici pe timpul nopții, oamenii au început să planteze în grădini.

Client: Deja am pus răsaduri de legume, deja am pus de sâmbătă. Am pe pat cald, compost, acoperit cu folie.

Client: Cumpărăm, dar anotimpurile ne cam încurcă. E încă frig.

Reporter: S-au scumpit un pic răsadurile, cam cu 30 de bani.

Client: Păi toate s-au scumpit, trebuia să scumpească și ei.

Reporter: E mult 30 de bani la un fir?

Client: Nu e mult.

Client: E scump, într-adevăr, dar să știi că e foarte multă muncă. Eu sunt de la țară, sunt țăran și pun și eu pentru mine, dar e multă muncă, nu e scump! Sămânța e foarte scumpă, plus tot ce trebuie e scump.

Client: 15 aprilie, eu le pun.

Reporter: Vă e frică să nu fie vremea rea?

Client: Da, dar în fiecare an așa am pus.

Reporter: Vă deranjează că sunt un pic mai scumpe?

Client: Pentru mine nu.

Cel mai mare preț este la răsadurile de roșii gigant: 3 lei. Roșiile de seră costă 2 lei, iar cele de gradină 1,5 lei firul.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia