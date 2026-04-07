Legumicultorii din toată țara au început noul sezon și cumpără deja răsaduri. La Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, de pildă, oameni din toate județele țării stau la coadă cu orele. Cele mai căutate sunt roșiile, iar soiurile Buzău 1600, Inimă de Bou sau Flaviola Cherry sunt preferate de români datorită gustului lor autentic. Specialiștii vin cu vești bune: anul acesta, producția va fi mare, iar roșiile nu vor lipsi de pe mesele românilor.

Oamenii au plecat acasă cu lăzi întregi cu răsaduri.

„Mai multe. Am și încercat câteva: Buzău și mai mult cherry”, spune cineva.

„Sunt foarte gustoase și productive, nu le muncești degeaba”, e de părere altcineva.

Două soiuri au fost cerute în mod deosebit.

„La mare căutare sunt două tipuri de răsaduri de roșii: Buzău 1600, cunoscut pentru fructul său mare și rosu, dar și Flaviola Cherry, cumpărată pentru gustul său foarte dulce”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Avem niste tomate consacrate, precum soiul de tomate Buzău 1600 și tomate Andrada Inimă de Buzău, castraveți, ardei, pătlagele și vinete”, explică Bianca Kivu, cercetător la Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

„Prețurile variază între 80 de bani pentru salată și ajung la 2,5 lei pentru tomate și 3 lei speciile exotice”, spune Ovidia Agapie, cercetător la Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

În ciuda efortului în plus, unii legumicultori aleg să-și cultive singuri răsadurile.

„Soiul Inimă de bou, cele roz și cele roșii, semințe pe care noi le avem și le oprim an de an. Costurile de producție nu le-am socotit niciodată, însă cele mai mari sunt la producerea răsadurilor. 80%, dacă este s-o luăm așa, din costul final al produsului, roșia aceea pe care o cumpără oamenii, reprezintă investiția”, explică Mădălina Necula, legumicultor din județul Buzău.

Anul acesta, primele roșii au ieșit pe piață la prețul de 70 de lei/kilogram. Legumicultorii spun că, pe măsură ce și alți comercianți vor veni cu roșiile în piață, prețul se va stabiliza undeva la 20 de lei.

