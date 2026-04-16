Temperaturile scăzute din timpul nopților amenință răsadurile din solarii. Legumicultorii sunt nevoiți să încălzească solariile în fiecare noapte, ca să salveze plantele, iar costurile sunt greu de suportat. De cealaltă parte, și clienții spun că prețurile legumelor timpurii, ajunse deja pe tarabele din piețe, sunt prea mari pentru buzunarul lor.

„Hai să dăm agrilul jos”, spune un legumicultor.

Asta fac legumicultorii dis de dimineață. Folia trebuie îndepărtată, pentru că se încălzește și apare condensul. Seara, folia trebuie pusă la loc, pentru că temperaturile coboară brusc, iar răsadurile sunt în pericol.

„Trebuie dezvelite de cum răsare soarele, adică la prima oră de dimineață, ca să le aclimatizăm cumva și să nu se încingă foarte tare temperatura, apoi aerisim solariile. Pe perioada zilei aici sunt 30 de grade sau poate chiar mai mult. Seara, înainte de apusul soarelui, undeva pe la ora 18:00, le închidem, închidem solariile și tragem folia”, explică Mădălina Necula, legumicultor .

„Paștele a venit cu niște temperaturi destul de scăzute pe timp de noapte și atunci am fost obligați să intervenim cu o dublare a foliei. După cum puteți observați, sunt niște ace în solar peste care am venit cu o pânză de agril. Aceasta ține cumva până la 4-5 grade, o temperatură constantă”, spune și Ion Gherase, cercetător științific la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

Tot acest proces înseamnă timp în plus și costuri mai mari.

„Pentru un solar care are 60 de metri lungime și 11 metri înălțime este nevoie de șase astfel de folii de protecție, care costă, în total, 1.200 de lei”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Alți legumicultori sunt încă nevoiți să pornească sistemele de încălzire.

„Cam în jur de 4-5 zile am făcut focul, că într-o dimineață a scăzut până la 0 grade Celsius, a fost brumă groasă. În jur de 1.500 kg de cărbuni, adică în jur de 3.000 de lei, că la noi, dacă dai drumul la centrală, consumă. Sunt centralele foarte mari”, spune Mircea Tatu, legumicultor din județul Buzău.

În piețe au apărut și primele roșii. Oamenii nu se înghesuie să le cumpere.

„Deocamdată, nu pot să-mi permit”, recunoaște o femeie.

„Nu iau de niciun fel, până nu ies ale mele din grădină”, spune altcineva.

„Mai lasă la preț, că, dacă se strică, ce fac cu ele?!”, întreabă retoric un bărbat.

„Păi pleacă cu 50 de lei de la seră... Vă dați seama că trebuie să punem un ban acolo, ca să ne acoperim măcar cheltuiala”, spune o femeie, producător local.

Roșiile românești costă acum între 55 și 60 de lei kilogramul.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia