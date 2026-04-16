Live TV

Răsadurile, în pericol din cauza diferențelor mari de temperatură de la zi la noapte. Cum încearcă legumicultorii să salveze producția

Data publicării:
termometru in solar
Legumicultorii sunt nevoiți să încălzească solariile în fiecare noapte, ca să salveze plantele, iar costurile sunt foarte mari.

Temperaturile scăzute din timpul nopților amenință răsadurile din solarii. Legumicultorii sunt nevoiți să încălzească solariile în fiecare noapte, ca să salveze plantele, iar costurile sunt greu de suportat. De cealaltă parte, și clienții spun că prețurile legumelor timpurii, ajunse deja pe tarabele din piețe, sunt prea mari pentru buzunarul lor.

„Hai să dăm agrilul jos”, spune un legumicultor.

Asta fac legumicultorii dis de dimineață. Folia trebuie îndepărtată, pentru că se încălzește și apare condensul. Seara, folia trebuie pusă la loc, pentru că temperaturile coboară brusc, iar răsadurile sunt în pericol.

„Trebuie dezvelite de cum răsare soarele, adică la prima oră de dimineață, ca să le aclimatizăm cumva și să nu se încingă foarte tare temperatura, apoi aerisim solariile. Pe perioada zilei aici sunt 30 de grade sau poate chiar mai mult. Seara, înainte de apusul soarelui, undeva pe la ora 18:00, le închidem, închidem solariile și tragem folia”, explică Mădălina Necula, legumicultor .

„Paștele a venit cu niște temperaturi destul de scăzute pe timp de noapte și atunci am fost obligați să intervenim cu o dublare a foliei. După cum puteți observați, sunt niște ace în solar peste care am venit cu o pânză de agril. Aceasta ține cumva până la 4-5 grade, o temperatură constantă”, spune și Ion Gherase, cercetător științific la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

Tot acest proces înseamnă timp în plus și costuri mai mari.

„Pentru un solar care are 60 de metri lungime și 11 metri înălțime este nevoie de șase astfel de folii de protecție, care costă, în total, 1.200 de lei”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Alți legumicultori sunt încă nevoiți să pornească sistemele de încălzire.

„Cam în jur de 4-5 zile am făcut focul, că într-o dimineață a scăzut până la 0 grade Celsius, a fost brumă groasă. În jur de 1.500 kg de cărbuni, adică în jur de 3.000 de lei, că la noi, dacă dai drumul la centrală, consumă. Sunt centralele foarte mari”, spune Mircea Tatu, legumicultor din județul Buzău.

În piețe au apărut și primele roșii. Oamenii nu se înghesuie să le cumpere.

„Deocamdată, nu pot să-mi permit”, recunoaște o femeie.

„Nu iau de niciun fel, până nu ies ale mele din grădină”, spune altcineva.

„Mai lasă la preț, că, dacă se strică, ce fac cu ele?!”, întreabă retoric un bărbat.

„Păi pleacă cu 50 de lei de la seră... Vă dați seama că trebuie să punem un ban acolo, ca să ne acoperim măcar cheltuiala”, spune o femeie, producător local.

Roșiile românești costă acum între 55 și 60 de lei kilogramul.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
simion aur inquam george calin
2
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
3
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
4
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
5
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mașini electrice într-o fabrică din China
Al doilea „șoc chinez”: valul de produse de înaltă tehnologie care va schimba lumea. Industria Europei riscă să „dispară peste noapte”
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Vreme de iarnă în aprilie. ANM anunță lapoviță, ninsoare și temperaturi neobișnuit de scăzute în toată țara
rasaduri rosii
Răsadurile de roșii, la mare căutare în această perioadă. Care sunt soiurile-vedetă printre legumicultori: „Nu le muncești degeaba”
Cezary Tomczyk
Polonia va produce rachete de apărare aeriană proiectate de britanici și italieni. „Cel mai modern scut antirachetă din Europa”
ploaie-umbrela
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până la final de aprilie
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să...
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri...
simina tanasescu la ccr
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Blocada continuă. Negocieri...
Ultimele știri
Ruta alternativă prin care companiile europene vor să importe gaz natural lichefiat. „Argumentul economic există”
Cel puțin 14 morți în Ucraina, după atacuri lansate de forțele ruse în timpul nopții
Forțele armate ale SUA sunt „pregătite să execute ordinele lui Trump” privind o intervenție în Cuba
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
turcia atac scoala
Adolescentul care a ucis 9 oameni într-o școală din Turcia i-a adus un omagiu autorului unui atac misogin din...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...