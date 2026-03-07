Live TV

Războiul din Iran îi afectează pe fermierii români: „După ce recoltez în vară grâul și rapița, nu mai semăn nimic. O să fie dezastru”

Data publicării:
tractor care ara
Foto: Captură Digi24

Fermierii sunt îngrijorați de efectele valului de scumpiri la pompă, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ei spun că nu-și vor mai permite să folosească utilajele pentru toate lucrările agricole necesare. În aceste condiții, producția ar putea fi mai mică și, implicit, mai scumpă.

Reporter: Spuneți-mi cât intră într-un astfel de utilaj?
Fermier: 700 de litri. 700 intră.
Reporter: Acum, cu scumpirea motorinei...
Fermier: O să fie dezastru.

Costel Iancu are 2.500 de hectare de teren în arendă. Fermierul spune că vrea să pună lacătul pe ferma din Padea - județul Dolj, din cauza costurilor tot mai mari.

Costel Iancu, fermier: Influențează tot lanțul de producție. Nici anul trecut nu am reușit să facem față cu prețul de 6,5 lei la motorină, dacă îmi aduc bine aminte prețul care a fost anul trecut. Acum, la 8 lei sau poate 9 lei, ne depășește. Motiv pentru care eu am hotărât ca după ce voi recolta în vară atât grâul cât și rapița să nu mai semăn.

Fermier: Prețul motorinei este un factor foarte important în procesul de producție, mai ales că nu vom ști unde se va opri. Avem o subvenție de 1 leu/litrul, poate dacă Guvernul se va gândi că acea valoare de un leu să crească, să fim cât mai puțin afectați de costul motorinei.

Fermierii spun că scumpirea carburanților reprezintă doar o nouă lovitură, nu singura problemă.

Fermier: Lipsa finanțărilor, nu au bani pentru îngrășăminte, foarte mulți fermieri au semănat fără a mai folosi îngrășăminte în toamnă, prețul cerealelor este mic față de costurile cu care se produc. Toate prețurile au explodat, prețul motorinei, vor exploda și îngrășămintele.

Claudia Dunăreanu, director Stațiunea de Cercetare Agricolă: Probabil, că o să mai renunțăm la o parte din lucrările care nu necesită atât de multă importanță, dar la semănat, la ierbicidat, la fertilizat nu se va renunța. Cu cât lucrările nu sunt făcute cum trebuie, cu atât și producția este mai mică și mai proastă.

Pentru a ara un hectar de pământ, fermierii consumă undeva la 25 de litri de motorină. Pentru a semăna, ei consumă 12 litri/ha.

Costurile cu motorina pentru fermieri:

  • Arat: 25 l/ha
  • Discuit: 12 l/ha
  • Semănat: 12 l/ha
  • Recoltat: 12 l/ha
  • Fertilizat: 12 l/ha

