Live TV

România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri UE pentru agricultură. Sumele acoperă avansurile plătite fermierilor

Data publicării:
Farmer and Dollar
Sumele rambursate de Comisia Europeană acoperă plățile acordate fermierilor români sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă. Sursa foto: gettyimages
Din articol
Peste 4 miliarde de euro, rambursate în 2025–2026

România a încasat luni, 5 ianuarie, suma de 988,7 milioane de euro din fonduri FEGA, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2025, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

„România a încasat în data de 5 ianuarie 2026 suma de 988,7 milioane euro din fonduri FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă), reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Sumele rambursate de Comisia Europeană acoperă plățile acordate fermierilor români sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că rambursarea confirmă corectitudinea plăților efectuate către fermieri.

„Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plățile noastre către fermieri sunt bine fundamentate și eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme și pentru a menține stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat”, a precizat ministrul.

Peste 4 miliarde de euro, rambursate în 2025–2026

Potrivit MADR, în urma rambursării încasate luni, valoarea totală a fondurilor europene rambursate României în perioada 2025–2026 se ridică la aproximativ 4,08 miliarde de euro, sumă care include toate defalcările pe fondurile europene gestionate de autoritățile române.

Ministerul subliniază că aceste rambursări confirmă derularea corectă a plăților către fermieri, asigură continuitatea fluxurilor financiare pentru campania de plăți și reduc presiunea asupra bugetului național, fondurile fiind decontate de Comisia Europeană.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis că, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), va continua autorizarea și plata sumelor aferente campaniei în curs, astfel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul financiar care li se cuvine.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
3
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Agricultură
Aproape 501 milioane de euro din fonduri europene pentru agricultură și procesare. Ce finanțări pot accesa fermierii români
calendar foi de ceapa
Calendarul foilor de ceapă, tradiție păstrată în Oltenia. Cum fac și astăzi bătrânele satelor prognoza meteo pentru tot anul
criza apei
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, arată un raport al Băncii Mondiale
Sediul Ministerului Agriculturii
Guvernul a aprobat ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii. Se desfiinţează 216 funcţii de conducere
femeie tine in mana cartofi
Fermierii români care cultivă cartofi pot primi finanțare de până la 2 milioane de euro. Proiectele pot fi depuse din ianuarie 2026
Recomandările redacţiei
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din...
President Obama Departs After Meeting European Leaders
Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile...
Avion
Incidente aviatice pe aeroportul din Cluj-Napoca. Soluția găsită de...
Preşedintele columbian Gustavo Petro
Mesajul președintelui Columbiei, după amenințările lui Donald Trump...
Ultimele știri
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Concediu medical 2026. De ce nu se mai plăteşte prima zi, de fapt? Explicaţia oficială
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
FOTO Stadionul din România pe care marele Ronaldo l-a umplut până la refuz așteaptă să fie dărâmat...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...