România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri UE pentru agricultură. Sumele acoperă avansurile plătite fermierilor

România a încasat luni, 5 ianuarie, suma de 988,7 milioane de euro din fonduri FEGA, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2025, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Sumele rambursate de Comisia Europeană acoperă plățile acordate fermierilor români sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că rambursarea confirmă corectitudinea plăților efectuate către fermieri.

„Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plățile noastre către fermieri sunt bine fundamentate și eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme și pentru a menține stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat”, a precizat ministrul.

Peste 4 miliarde de euro, rambursate în 2025–2026

Potrivit MADR, în urma rambursării încasate luni, valoarea totală a fondurilor europene rambursate României în perioada 2025–2026 se ridică la aproximativ 4,08 miliarde de euro, sumă care include toate defalcările pe fondurile europene gestionate de autoritățile române.

Ministerul subliniază că aceste rambursări confirmă derularea corectă a plăților către fermieri, asigură continuitatea fluxurilor financiare pentru campania de plăți și reduc presiunea asupra bugetului național, fondurile fiind decontate de Comisia Europeană.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis că, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), va continua autorizarea și plata sumelor aferente campaniei în curs, astfel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul financiar care li se cuvine.

Editor : A.D.