România aşteaptă sprijin imediat şi un buget pentru agricultură mai consistent pe termen lung din partea UE, spune Tanczos Barna

Tanczos Barna. Foto: Facebook/ Tanczos Barna

Ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna a afirmat că România aşteaptă sprijin imediat şi un buget pentru agricultură mai consistent pe termen lung din partea Uniunii Europene, el arătând că a cerut, marţi, la Bruxelles, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură şi Pescuit, măsuri şi resurse imediate din rezerva agricolă a UE pentru gestionarea situaţiilor de criză care afectează agricultura şi pentru sprijinirea fermierilor.

Ministrul a mai arătat că la fel de importantă este şi protejarea agriculturii autohtone, inclusiv în contextul acordului UE–Mercosur, astfel că impactul acordului trebuie analizat şi la nivelul pieţelor naţionale, deoarece importurile pot afecta disproporţionat anumite state membre.

„Împreună cu alte 15 state membre ale UE, România a transmis astăzi clar că, în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aşteaptă alocări mai mari decât cele propuse pentru agricultură şi coeziune”, a transmis ministrul interimar al Agriculturii, într-o postare pe Facebook. 

 Tanczos Barna a precizat că declaraţia, a cărei semnare a fost anunţată de preşedintele Nicuşor Dan, reprezintă din punct de vedere politic o poziţie fermă în interiorul UE, în opoziţie cu statele contributoare nete care doresc reducerea bugetului. 

„Negocierile din următoarele luni vor fi astfel esenţiale pentru fermierii din România, mai ales în contextul în care, în prezent, pare să scadă sprijinul pentru menţinerea unui buget separat pentru agricultură”, a spus ministrul interimar.

Barna a mai afirmat că, în acelaşi timp, marţi, la Bruxelles, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură şi Pescuit, a solicitat măsuri şi resurse imediate din rezerva agricolă a UE pentru gestionarea situaţiilor de criză care afectează agricultura şi pentru sprijinirea fermierilor.

„Discuţiile cu colegii miniştri au arătat clar că agricultura europeană se confruntă cu multiple crize: creşterea costurilor de producţie, probleme pe piaţa laptelui şi fenomene climatice extreme, în special seceta, care afectează competitivitatea agriculturii şi situaţia fermierilor. Este foarte important că a fost adoptat planul european de acţiune privind fertilizanţii, însă acesta trebuie aplicat urgent şi susţinut prin alocări semnificative din rezerva de criză”, potrivit lui Tanczos Barna. 

Ministrul a mai transmis că la fel de importantă este şi protejarea agriculturii autohtone, inclusiv în contextul acordului UE–Mercosur. 

„Impactul acordului trebuie analizat şi la nivelul pieţelor naţionale, deoarece importurile pot afecta disproporţionat anumite state membre. UE trebuie să acţioneze astfel încât niciun stat membru să nu rămână singur în faţa efectelor negative, iar măsurile de salvgardare trebuie aplicate rapid atunci când situaţia o impune”,a explicat Tanczos Barna.

