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România şi alte patru state membre ale UE cer măsuri urgente pentru sectorul ovin şi caprin

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Foto: Profimedia
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România şi alte patru state membre - Bulgaria, Cipru, Croaţia şi Grecia, afectate în ultimii ani de focarele de pestă a micilor rumegătoare (PPR), variolă ovină şi caprină (SGP) şi febră aftoasă (FMD), cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin şi caprin în contextul provocărilor legate de evoluţia focarelor de boală. Printre acestea se află aplicarea flexibilă a restricţiilor, astfel încât animalele sănătoase din fermele şi zonele neafectate să poată fi deplasate şi valorificate, precum şi facilitarea circulaţiei în interiorul UE a animalelor vaccinate, continuarea exporturilor către ţări terţe şi compensarea pierderilor, relatează News.ro.

„Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii şi dezvoltării rurale, a participat în data de 29 septembrie 2026, la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit (AGRIFISH), desfăşurată la Bruxelles. Unul dintre subiectele aflate pe ordinea zilei de azi a vizat solicitarea României, alături de Bulgaria, Cipru, Croaţia şi Grecia, privind necesitatea intervenţiilor urgente în sectorul de creştere a ovinelor şi caprinelor în contextul provocărilor legate de evoluţia focarelor de boală”, arată Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) într-un comunicat de presă.

Ministrul Tánczos Barna, spune că a atras atenţia în cadrul reuniunii miniştrilor agriculturii cu privire la impactul economic major pe care interzicerea exportului de ovine îl are asupra României.

„Am subliniat că nu putem ajunge în situaţia în care apariţia unui focar să blocheze, pentru perioade îndelungate, activitatea economică a întregului sector. Împreună cu Bulgaria, Cipru, Croaţia şi Grecia, solicităm Comisiei Europene o abordare mai flexibilă, proporţională şi bazată pe risc, un sprijin adecvat pentru fermierii afectaţi şi valorificarea experienţei dobândite în gestionarea acestor focare, pentru adaptarea cadrului european de sănătate animală. Trebuie să protejăm sănătatea animală. Dar, în acelaşi timp să ne asigurăm că modul în care gestionăm aceste crize nu pune în pericol viitorul economic al sectoarelor pe care încercăm să le protejăm”, a declarat Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Solicitările României şi ale celorlalte patru state membre afectate în ultimii ani de focarele de pestă a micilor rumegătoare (PPR), variolă ovină şi caprină (SGP) şi febră aftoasă (FMD) se referă la aplicarea flexibilă a restricţiilor, astfel încât animalele sănătoase din fermele şi zonele neafectate să poată fi deplasate şi valorificate pe baza evaluării riscului şi a controalelor veterinare consolidate, fără ca un focar să blocheze activitatea întregului sector pe perioade îndelungate.

De asemenea, se are în vedere analiza aprofundată a rolului vaccinării pentru bolile de categoria A şi facilitarea circulaţiei în interiorul UE a animalelor vaccinate şi a produselor derivate, precum şi continuarea exporturilor către ţări terţe, acolo unde există garanţii adecvate privind sănătatea animală şi sunt îndeplinite condiţiile convenite cu ţările importatoare.

Statele menţionate au mai cerut adaptarea Regulamentului privind sănătatea animală pentru a asigura flexibilitate în funcţie de situaţia epidemiologică concretă, sprijinind planul Comisiei Europene de revizuire a legislaţiei şi implicarea EFSA, dar şi adoptarea unor soluţii bazate pe progresele ştiinţifice şi tehnologice care să diminueze cât mai mult posibil uciderea în masă a animalelor. Nu în ultimul rând, a fost solicitată acordarea de sprijin financiar adecvat şi soluţii reale de compensare pentru pierderile de venit, costurile suplimentare de furajare/întreţinere şi pierderea pieţelor de desfacere, precizează MADR.

Editor : Liviu Cojan

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