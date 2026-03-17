România va exporta pește și carne de pui în China. Florin Barbu: „Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, aflat în China, a semnat împreună cu omologul său, Han Jun, un protocol privind cooperarea în domeniul agriculturii care permite exportul de produse lactate, pește și carne de pui procesată din România către piața chineză.

Anunțul a fost făcut de ministru, marți, într-o postare pe Facebook, în care a precizat că documentul semnat vizează extinderea exporturilor agroalimentare românești.

„Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești. Am semnat astăzi alături de omologul meu din R. P. Chineză un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii, document în baza căruia vom facilita fermierilor noștri exportul produselor agroalimentare. Astfel, ne consolidăm poziția ca furnizor de produse cu valoare adăugată, deschidem piețe noi și atragem investiții în procesare”, a transmis Florin Barbu.

De asemenea, Florin Barbu a anunțat că România se pregătește pentru extinderea exporturilor și către alte categorii de produse: „În plus, suntem într-un stadiu avansat de pregătire a documentelor pentru începerea exportului de cereale și produse procesate din carne de porc către China.”

„Asigurarea unei piețe de desfacere stabile este cel mai important element din fluxul comercial, mai ales în această perioadă extrem de complicată pentru afacerile din agricultură”, a mai subliniat ministrul Florin Barbu.

Memorandumul semnat „deschide calea unei colaborări între cele două state în ceea ce privește securitatea alimentară, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea și schimbul de tehnologii moderne”, mai precizează el.

După semnarea protocoalelor, autoritățile române vor deschide o platformă la ANSVSA, care va fi anunțată tuturor companiilor procesatoare din România.

