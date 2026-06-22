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România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Ce culturi sunt vizate

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cultura de floarea soarelui uscata de seceta
Secetă extremă în România. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Seceta și valurile de căldură din vara lui 2025 au afectat culturile de porumb și floarea-soarelui din România Fondurile europene pot fi suplimentate cu până la 200% din surse naționale

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei Europene de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea-soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. 

Sprijinul este destinat fermierilor din Portugalia, România, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme și a dezastrelor naturale produse în 2025 și în prima parte a anului 2026. Portugalia va beneficia de 30 de milioane de euro, România de 14,8 milioane de euro, Cipru de 4,6 milioane de euro, Croația de 4,4 milioane de euro, iar Slovenia de 2,8 milioane de euro.

Fondurile vor sprijini fermierii afectați din sectoarele fructelor, nucilor, viței-de-vie, măslinelor și culturilor arabile, inclusiv exploatațiile mixte, care combină producția vegetală cu creșterea animalelor.

Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale.

Seceta și valurile de căldură din vara lui 2025 au afectat culturile de porumb și floarea-soarelui din România

Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea-soarelui din România.

În Portugalia, furtuna Kristin, care a lovit țara în ianuarie și februarie 2026, a provocat inundații, vânt puternic și distrugeri ale terenurilor agricole și infrastructurii.

În Cipru, seceta prelungită și temperaturile extreme înregistrate din mai 2025 au dus la pierderi majore de producție și la creșterea costurilor cu hrana animalelor.

Croația s-a confruntat, în primăvara și vara anului trecut, cu temperaturi scăzute, precipitații excesive și secetă, care au afectat culturile de fructe, vița-de-vie și sfecla de zahăr.

În Slovenia, înghețurile din primăvară au afectat producția de mere.

Potrivit Comisiei Europene, ajutorul va fi acordat pentru următoarele sectoare:

  • în Portugalia: culturi arabile, ulei de măsline și măsline de masă, fructe și legume, vin și zootehnie;
  • în Croația: prune, alune, viță-de-vie, lucernă și sfeclă de zahăr;
  • în Cipru: citrice, banane, smochine, rodii, smochine de India, viță-de-vie, ulei de măsline și măsline de masă, cereale, culturi furajere, apicultură și zootehnie;
  • în România: floarea-soarelui și porumb;
  • în Slovenia: mere.

Autoritățile naționale trebuie să se asigure că fermierii primesc rapid sprijinul, iar plățile trebuie efectuate cel târziu până la 28 februarie 2027.

Fondurile europene pot fi suplimentate cu până la 200% din surse naționale

După aprobarea de către statele membre, Comisia Europeană va adopta oficial propunerea, care va fi publicată ulterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în ziua următoare publicării.

Statele beneficiare vor trebui să notifice Comisia Europeană cu privire la modalitatea de implementare a măsurilor, inclusiv criteriile de acordare a ajutoarelor, impactul estimat al acestora, calendarul plăților și nivelul sprijinului suplimentar acordat din bugetele naționale.

Politica Agricolă Comună pentru perioada 2023-2027 prevede o rezervă agricolă de cel puțin 450 de milioane de euro anual pentru gestionarea perturbărilor pieței și a situaațiilor excepționale care afectează producția agricolă.

Comisia Europeană a subliniat, de asemenea, necesitatea consolidării instrumentelor de gestionare a riscurilor și a creșterii rezilienței fermelor europene în contextul înmulțirii fenomenelor meteorologice extreme.

Editor : A.D.

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