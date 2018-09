Românii care au rămas fără porc și-au pierdut speranța la despăgubiri

Românii care şi-au văzut porcii sacrificaţi din cauza pestei africane încep să-și piardă speranţa că vor vedea prea curând despăgubiri de la stat. Veștile că nu sunt bani au inflamat oamenii din mai multe localități, în special pe cei care trăiau din creșterea animalelor. În Ialomița, la Făcăeni, de exemplu, peste o mie de animale au fost sacrificate. Astăzi, la rectificarea bugetară, ANSVSA a primit bani în plus pentru despăgubirea fermierilor. Aceştia vor fi plătiţi,începând de mâine, dar în tranşe. În total vorbim despre 200 de milioane de lei.

- Porcii... Era speranța la ei. Uitați, cinci am avut, aici, am avut patru grăsuni și unul peste 100 de kilograme. Ni s-a zis că ne dă, dar eu nu cred!

- Dimineața, când mă trezeam, dădeam la păsări, dădeam la porc, rupeam o mână de iarbă, aveam treabă. Acum, când mă trezesc dimineața mă duc și ce fac... dau la păsări și te uiți în coteț... nu e nimic!

Cotețele porcilor sunt goale acum, la fel și conturile sătenilor. Oamenii sunt nemulţumiţi că despăgubirile de la stat se lasă aşteptate. În plus, consideră că sumele promise sunt prea mici.

- Așteptăm, am fost și la Primărie, am dus copie de buletin și a zis că ni se dă peste o lună, dar acum, când, nu știm nimic. Un an de zile te chinui cu un porc de mănânci boabe... dar acum așteptăm...

„Sătenii sunt afectați atât social cât și economic de eutanasierea celor peste 1.000 de porci din comună, pentru că oamenii de aici depind foarte mult de creșterea animalelor. La fiecare colț de stradă găsim capre, oi, păsări, vaci, cu ajutorul cărora oamenii din zonă își câștigă existența”, relatează Paul Greavu, jurnalist Digi24.

Un calcul scurt arată că pentru un porc de 100 de kilograme, după baremul impus de autorități, proprietarul ar urma să primească 800 de lei. Un preț mic, spun specialiștii. Doar mâncarea pentru o zi costă aproximativ 4 lei, ceea ce înseamnă 1.400 de lei într-un an.

În Făcăeni, de la izbucnirea pestei porcine, au fost sacrificați peste 1.000 de porci.

- Întrebați-l pe unul din Parlament cât e un litru de ulei, un kilogram de zahăr sau cât e o pâine, să vedem dacă știe. (Reporter: Ar trebui niște sume mai consistente?) Normal! Dacă stați să socotiți numai cât dăm pe arătură, semănat, toate astea. Noi nu iesim cu nimic.

Nuți Roșu, primarul comunei Făcăeni: „De la momentul în care s-a depistat primul focar, într-o săptămână am avut aproape 100 de porci morți. Mai sunt câțiva care mai au acte de depus, dar oricum, dosarul cu despăgubiri a fost depus la București.”

Gigi Petre, prefectul județului Ialomița: „Sunt despăgubiri, s-au făcut toate documentele, toate astea, pentru în jur de 1.700 de crescători, în valoare totală de 7 milioane de lei.”

- Domnule, noi nu avem nimic, suntem țărani, că așa ne cred ei, dar să știți că nu suntem chiar proști, cum ne cred ei!

Nemulţumirile oamenilor nu grăbesc însă lucrurile. Până acum, la nivel naţional, s-au decontat aproape 170 de dosare, în cuantum de peste 500.000 de lei. Până la soluţionarea tuturor dosarelor, fermierii îşi continuă munca aproape resemnaţi...

- Asta e... N-avem ce face...

Între timp, subiectul pestei porcine a ajuns la Parchetul General, unde procurorii au deschis o anchetă. Ei vor să afle dacă autorităţile sunt sau nu vinovate pentru dezastrul provocat de virus în România.

Digi24 a intrat în posesia unui raport de control efectuat în ianuarie-februarie 2017, de către Comisia Europeană prin Direcția Generală de Sănătate și Siguranța Alimentară, în care autoritățile române au fost avertizate cu 16 luni înainte de izbucnirea pestei porcine africane că nu iau măsuri concrete pentru prevenirea acestei boli. În loc să întețească măsurile de combatere a Pestei Porcine Africane, ANSVSA le-a redus. Pagubele produse de incompetența conducerii ANSVSA sunt estimate de unii specialiști la peste 3 miliarde de euro (detalii aici).

Citiți și Guvernul ia măsuri iraționale de combatere a pestei porcine. WWF: Ucide două treimi din șacali și vulpi

Etichete:

,

,

,