Roșiile sunt în pericol din cauza valului de căldură. Temperaturile, care ajung și la 45 de grade Celsius în solarii, afectează grav culturile, iar producătorii locali se tem că vor pierde mare parte din recoltă. În piețe, un kilogram de roșii se vinde direct de la producător cu 15 lei. „Ce să facem?! Trebuie să mâncăm”, spun consolați clienții.

„Avem aici o plantă care are frunzele în partea de jos răsucite, din cauza căldurii. Ele așa se protejează de căldură, de soare”, explică un legumicultor.

În solariile din Gorj, primele roșii au început să se coacă. Producția din acest an va fi mult mai mică, se plâng producătorii. De vină ar fi căldura excesivă, care a compromis culturile.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: În solarii, căldura se resimte încă de la primele ore ale zilei. Dacă afară, în acest moment, termometrele indică 18 grade Celsius, termometrul instalat în interiorul solarului arată peste 30 de grade, iar după orele prânzului acestea indică chiar și 40-45 de grade Celsius.

Agricultorii caută soluții pentru a menține temperaturile cât mai scăzute în solarii.

Laurențiu Mălăescu, producător: Floarea nu apucă să se mai fecundeze și nu mai leagă rod. Face 2-3 roșii, în loc să facă 6-7. Noi am îmbunătățit la solarii, am adus ventilatoare, pentru a scădea temperatura din solar, am pus plasă de umbrire, aerisitoare laterale și capetele sunt deschise la maxim.

Vânzătoare: Pierderi oricum o să fie... Din cauza căldurii, da, moare multă marfă. Lumea vrea roșia foarte frumoasă, pe cea urâtă nu ne-o primesc și noi trebuie să o vindem și pe aia, și pe aia. Facem mai multe prețuri, după cum vedeți, pe categorii.

Clientă: Nu se face nimic! Cumpărăm din piață cât de scumpe ar fi, n-avem de ales.

Client: Din ce observ, puțin mai scumpe.

Client: Păi ce să facem?! Trebuie să mâncăm, până la urmă. Asta e...

În piețe, un kilogram de roșii se vinde direct de la producător cu 15 lei.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia