Live TV

Video Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura. Mulți dintre fermieri se gândesc să renunțe: „Ne îngenunchează”

Data publicării:
agricultura
Scumpirile se vor resimți mai ales în buzunarul cumpărătorilor, avertizează fermierii. Credit foto: Guliver/Getty Images

Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura, și așa greu încercată de vremea la extreme și de toate scumpirile din ultimele luni. În Oltenia, fermierii spun că prețurile au crescut atât de mult, încât iau în calcul să renunțe la munca agricolă. De exemplu, pentru o singură campanie agricolă, un fermier care lucrează 1.500 de hectare de teren consumă, în medie, 20 de tone de motorină. „Ne îngenunchează”, spun dezamăgiți oamenii. 

Motorina a ajuns o cheltuială greu de dus, iar în agricultură consumul este uriaș: de la pregătirea terenului până la tratamente și recoltare.

„Ne îngenunchează”, spune cu amărăciune o femeie.

Dumitru are peste 1.500 de hectare de teren, iar pentru o singură campanie agricolă are nevoie de 20 de tone de motorină.

„Cu fluctuațiile care sunt acum, cumperi motorină mult mai scumpă și cheltuielile pe hectar încep să fie din ce în ce mai mari”, spune Dumitru Chiot, fermier.

„În campania de toamnă nu am avut apă pentru a porni în vegetație culturile, pentru a răsări, în primul rând. Frigul deja a început să se instaleze, automat această cultură a fost compromisă și în primăvară vom veni cu altă cultură peste”, povestește altcineva.

„Toate imputurile s-au mărit, acum s-a mai s-a mărit și TVA-ul, s-a mărit iarăși motorina. Devine insuportabil și nu știu câți dintre noi vom mai rămâne să mai supraviețuim și pentru anul următor”, completează președintele Asociației Producătorilor Agricoli Dolj, Costel Iancu.

„De motorină depinde atât lucrarea terenului, însămânțarea terenului, tratamentele care se fac în timpul vegetației până la recoltat. Anunță și creșteri mari la îngrășăminte, automat nu o să mai dăm cu doza care trebuie, o să diminuăm doza”, spune Claudia Dunăreanu, director Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.

În ultimii trei ani, seceta a calamitat peste 200 de mii de hectare de teren agricol în Dolj.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
prajituri pe farfurie
3
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
4
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
5
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Digi Sport
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Post Office Deals With Busiest Mail Day
Un Crăciun mai scump. Bugetul pentru cadouri, drastic „subțiat” de scumpiri. Când sunt dispuși românii să cheltuiască de sărbători
clienta in restaurant
„Ne uităm de 10 ori la meniu până comandăm”. Românii au rărit ieșirile la restaurant, din cauza scumpirilor
Bani peste o factură la curent.
Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală”
luvru
Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru vizitatorii din afara Europei: „Am dorit o politică tarifară diferenţiată”
Screenshot 2025-11-27 180849
Contrabandă cu motorină prin Portul Constanța. DIICOT a descoperit 2 milioane de lei și o armă letală
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_11_29_21_25_43
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea...
apa cu noroi
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova...
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Tanczos Barna, despre sinceritate: Primul lucru învățat la Ministerul...
Ultimele știri
Noi negocieri de pace. Marco Rubio şi Steve Witkoff primesc, la Florida, o delegaţie ucraineană
Cresc exporturile Kievului. Dronele și armele ucrainene se îndreaptă către Europa
Va invada Trump Venezuela? Vocile din urechea liderului SUA care susțin o intervenție în țara sud-americană și consecințele posibile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat. Claritate emoțională, reușite. Schimbări pentru toate zodiile
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Gigantul străin care ar putea deveni finanțator în Superligă. O investiție uriașă este pregătită în România
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Cine este soția lui Marius Lăcătuș. Mariana a dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste
Adevărul
Va ataca Rusia România și UE? Fostul șef al Armatei Române rupe tăcerea: „Există altă amenințare mai mare...
Playtech
Tot mai mulți oameni își acoperă oglinzile retrovizoare cu pungi de plastic. Şoferii încă nu cred că ideea...
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
Pro FM
O poză „nereușită” cu Rihanna a devenit virală pe internet. Reacția artistei i-a uimit pe toți: „Cum prind...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
CTP avertizează cu privire la o ordine mondială „tribală”. „România trebuie să se pregătească pentru niște...
Newsweek
Încă un pensionar cu grupe obține creșterea punctajelor la pensie cu 50%. Se plică pentru 30 ani vechime
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...