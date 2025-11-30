Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura, și așa greu încercată de vremea la extreme și de toate scumpirile din ultimele luni. În Oltenia, fermierii spun că prețurile au crescut atât de mult, încât iau în calcul să renunțe la munca agricolă. De exemplu, pentru o singură campanie agricolă, un fermier care lucrează 1.500 de hectare de teren consumă, în medie, 20 de tone de motorină. „Ne îngenunchează”, spun dezamăgiți oamenii.

Motorina a ajuns o cheltuială greu de dus, iar în agricultură consumul este uriaș: de la pregătirea terenului până la tratamente și recoltare.

„Ne îngenunchează”, spune cu amărăciune o femeie.

Dumitru are peste 1.500 de hectare de teren, iar pentru o singură campanie agricolă are nevoie de 20 de tone de motorină.

„Cu fluctuațiile care sunt acum, cumperi motorină mult mai scumpă și cheltuielile pe hectar încep să fie din ce în ce mai mari”, spune Dumitru Chiot, fermier.

„În campania de toamnă nu am avut apă pentru a porni în vegetație culturile, pentru a răsări, în primul rând. Frigul deja a început să se instaleze, automat această cultură a fost compromisă și în primăvară vom veni cu altă cultură peste”, povestește altcineva.



„Toate imputurile s-au mărit, acum s-a mai s-a mărit și TVA-ul, s-a mărit iarăși motorina. Devine insuportabil și nu știu câți dintre noi vom mai rămâne să mai supraviețuim și pentru anul următor”, completează președintele Asociației Producătorilor Agricoli Dolj, Costel Iancu.



„De motorină depinde atât lucrarea terenului, însămânțarea terenului, tratamentele care se fac în timpul vegetației până la recoltat. Anunță și creșteri mari la îngrășăminte, automat nu o să mai dăm cu doza care trebuie, o să diminuăm doza”, spune Claudia Dunăreanu, director Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.

În ultimii trei ani, seceta a calamitat peste 200 de mii de hectare de teren agricol în Dolj.

