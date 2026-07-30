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Video Secretul recoltelor bogate din Arad: nămolul din apele uzate, transformat în îngrășământ și profit pentru agricultori

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Stația de epurare din Arad oferă soluții sustenabile pentru agricultură, transformând nămolul în profit și fertilitate pentru sol. Sursa foto: colaj captură video Dig24
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Nimic nu se pierde, totul se transformă - așa ar putea fi definit proiectul prin care stația de epurare din Arad transformă reziduurile în îngrășământ natural. Mii de tone de nămol rezultat din epurarea apelor uzate se întorc în natură, sub formă de îngrășământ pentru agricultură. „Producția este mai bună ca în alți ani”, spun mulțumiți fermierii. 

Nămolul de la Stația de epurare din Arad este transportat de compania de apă către zonele agricole din județ. Până acum, fermierii au primit gratuit peste două tone de pastă provenită din reziduuri.

„Acesta este benefic pentru plante și pentru sol, deoarece este foarte complex. Are atât azot, cât și fosfor, are substanță organică și are și tot felul de minerale”, explică Lia Botezatu, șef stație de epurare.

Fertilizatorul natural este obținut prin prelucrarea dejecțiilor, în urma unui proces chimic îndelungat.

„După ce trece de treapta mecanică, unde se separă deșeurile grosiere, ajung în treapta biologică. Aici se formează un nămol, care mănâncă toată încărcarea organică din apă”, mai spune Lia Botezatu.

Un fermier care folosește acest îngrășământ neobișnuit estimează că va economisi aproape 20 de mii de euro, pentru cele 200 de hectare pe care le lucrează.

„Vom continua să punem și în anii următori, vom face analize, vom face tot ce e necesar”, spune Dan Herțeg, fermier din Semlac, județul Arad.

Fermierii care au folosit acest nămol în anii trecuți spun că recoltele au fost bune, chiar și în condiții de secetă.

„Rezultatele, după cum se vede, sunt cât de cât îmbucurătoare, producția este mai bună ca în alți ani”, susține Gigi Volentir, fermier din satul Mândruloc.

Nămolul de la stația de epurare poate fi folosit pe un teren doar o dată la trei ani.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

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