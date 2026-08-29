Direcțiile Agricole din toată țara încep să strângă cererile de despăgubiri. Numai în Arad, peste o mie de fermieri așteaptă ajutor de la stat pentru a supraviețui, după ce seceta le-a ars culturile. Cel mai mult au pierdut cei care au cultivat porumb, unde recolta este calamitată în proporție de 90%. „Situația este dramatică!”, spune și directorul Direcției Agricole Arad.

„Acesta e porumbul. Anul ăsta este de râsul-plânsului. Probabil că sunt 20 de grame. 15 grame de boabe ori 50.000 de plante egal 750-800 de kilograme la hectar”, calculează dezamăgit un fermier.

Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt arse de soare. Plantele nu au avut suficientă apă să se dezvolte, iar agricultorii spun că abia au ce culege. Sub o tonă de porumb pe hectar, față de 10 tone, într-un an bun.

„Noi așteptăm despăgubirile de la stat. Probabil, în săptămânile următoare, că ne vin ratele în septembrie, octombrie. Deja avem rate la inputuri, la semințe, la toate”, spune un bărbat.

„Insistăm pe irigații, dacă se poate și dacă ne ajută Guvernul sau statul român”, spune optimist un alt fermier.

„Eu nu mai văd viitor, din cauză că este foarte greu! De patru ani este o secetă cumplită”, constată cu amărăciune un alt agricultor din Arad.

„Am primit în jur de 1.103 înștiințări. Situația este dramatică!”, confirmă și directorul Direcției Agricole Arad, Adrian Alda.

Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80 de mii de hectare, conform cererilor depuse de fermieri.

redactor: Alexandru Căilean

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia