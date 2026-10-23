Toamna caldă, lipsită de ploi, prelungește coșmarul fermierilor români. Pământul e tare, se lucrează greu, iar costurile sunt tot mai mari, de la o lună la alta. În Dolj, de exemplu, culturile de rapiță riscă să se usuce, una câte una. Dacă nu va ploua în viitorul apropiat, toată munca de toamnă a fermierilor va fi în zadar.

„Ne aflăm într-o solă de rapiță, care ar fi trebuit măcar să răsară, dar după cum se vede, a răsărit un bob ici-colea”, spune dezamăgită Claudia Dunăreanu, directoarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Dolj.

După mai bine de 4 luni de secetă, săptămâna trecută a plouat în Dolj. Bucuria fermierilor nu a durat prea mult, pentru că temperaturile ridicate din zilele care au urmat au făcut ca apa să se evapore rapid din sol. Acum, pe hectare întregi, rapița abia dacă a răsărit.

„E o plantă foarte pretențioasă la răsărire. Dacă nu are apă, nu răsare uniform. Dacă vine o ploaie, cum au fost cele de zilele trecute, poate să o 'mintă' și ea iese”, mai spune Claudia Dunăreanu.

„Precipitațiile căzute săptămâna trecută în această zonă nu au ajutat foarte mult cultura de rapiță și asta pentru că au fost temperaturi foarte ridicate, a bătut și vântul, iar solul a rămas uscat”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„A plouat în jur de 15 litri, ceea ce a permis atât culturii de rapiță, cât și celor de grâu și orz să răsară. Există pericolul ca aceste plante să se usuce, dacă nu vin ploile”, explică Costel Iancu, fermier din Dolj.

„Toată vara nu a plouat absolut deloc! E cam tare pământul... Trec de mai multe ori (n. red. cu tractorul)”, spune un alt fermier.

„Fermierii sunt disperați! Au cheltuit foarte mulți bani cu motorina, cu sămânța. Din păcate, și în această toamnă, pierderile sunt enorme pentru fermieri. Foarte mulți vor renunța până la urmă”, spune Cornel Stroescu, fermier.

La nivelul țării, anul acesta, au fost cultivate peste 800.000 de hectare cu rapiță.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia