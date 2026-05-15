Tanczos Barna cere la Cluj „măsuri proactive” pentru combaterea pestei porcine africane

Ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a cerut instituţiilor agricole şi sanitare-veterinare din judeţul Cluj să vină cu măsuri proactive pentru combaterea pestei porcine africane.

„Problemele şi soluţiile se văd cel mai clar în teritoriu. Am început ziua la Cluj-Napoca, cu o întâlnire de lucru alături de reprezentanţii instituţiilor subordonate Ministerului Agriculturii din judeţul Cluj - Direcţia pentru Agricultură Judeţeană, Centrul Judeţean APIA, AFIR şi DSVSA. (...) Un subiect important al discuţiilor a fost combaterea pestei porcine africane. Am pregătit un set de măsuri la nivel naţional, dar am cerut instituţiilor agricole şi sanitar-veterinare din judeţ să vină cu măsuri proactive, coordonate şi adaptate situaţiei locale”, a spus Tanczos Barna, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Acesta a adăugat că, în cadrul întâlnirii, s-a mai discutat despre reorganizarea la nivelul ministerului, noua lege a salarizării, dar şi despre problemele legate de colectarea şi corelarea datelor între instituţii.

„Chiar şi Comisia Europeană ne-a semnalat neconcordanţele dintre datele obţinute din surse diferite şi nevoia unor clarificări. Avem nevoie de un sistem mai eficient de colectare a datelor din agricultură, bazat pe informaţii complete şi actualizate, pentru ca politicile publice şi măsurile adoptate să răspundă cât mai bine provocărilor din sector”, a precizat ministrul.

