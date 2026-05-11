Tanczos Barna, despre cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii: Plata la timp a subvențiilor pentru fermieri

Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvenţiilor destinate fermierilor şi asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanţelor, pentru a evita orice blocaje, a anunţat, luni, ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna după o întâlnire avută cu premierul interimar Ilie Bolojan.

„Am avut astăzi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la sediul Ministerului Agriculturii, unde am analizat priorităţile sectorului agricol, precum şi deciziile necesare în perioada următoare. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvenţiilor destinate fermierilor şi asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanţelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii”, a scris, pe Facebook, Tánczos Barna.

Acesta a precizat că miercuri va prezenta premierului pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane şi noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc.

„Am discutat şi despre situaţia sectorului suin, piaţa cărnii de porc şi piaţa laptelui. Pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat mâine, iar miercuri îl vom prezenta premierului împreună cu conducerea ANSVSA. Tot miercuri vom prezenta şi noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc. L-am informat pe domnul prim-ministru că lucrăm la pregătirea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci şi crescătorii de vaci de lapte, în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisia Europeană, urmând ca la întâlnirea de miercuri să prezentăm un set concret de măsuri”, a subliniat şeful interimar de la Agricultură.

În ceea ce priveşte sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi şi cartofi, Tanczos Barna a menţionat că va reanaliza propunerile ministerului până la şedinţa de Guvern de joi.

„Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească şi care se confruntă în prezent cu un deficit al balanţei comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect şi proporţional, pentru a se putea consolida şi dezvolta”, a mai scris Tanczos pe pagina sa de socializare.

