Live TV

Tanczos Barna, despre cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii: Plata la timp a subvențiilor pentru fermieri

Data publicării:
Tanczos Barna Ilie Bolojan
Tanczos Barna, întâlnire cu Ilie Bolojan. Foto: Facebook/ Tanczos Barna

Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvenţiilor destinate fermierilor şi asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanţelor, pentru a evita orice blocaje, a anunţat, luni, ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna după o întâlnire avută cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Am avut astăzi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la sediul Ministerului Agriculturii, unde am analizat priorităţile sectorului agricol, precum şi deciziile necesare în perioada următoare. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvenţiilor destinate fermierilor şi asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanţelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii”, a scris, pe Facebook, Tánczos Barna.

Acesta a precizat că miercuri va prezenta premierului pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane şi noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Am discutat şi despre situaţia sectorului suin, piaţa cărnii de porc şi piaţa laptelui. Pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat mâine, iar miercuri îl vom prezenta premierului împreună cu conducerea ANSVSA. Tot miercuri vom prezenta şi noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc. L-am informat pe domnul prim-ministru că lucrăm la pregătirea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci şi crescătorii de vaci de lapte, în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisia Europeană, urmând ca la întâlnirea de miercuri să prezentăm un set concret de măsuri”, a subliniat şeful interimar de la Agricultură.

În ceea ce priveşte sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi şi cartofi, Tanczos Barna a menţionat că va reanaliza propunerile ministerului până la şedinţa de Guvern de joi.

Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească şi care se confruntă în prezent cu un deficit al balanţei comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect şi proporţional, pentru a se putea consolida şi dezvolta, a mai scris Tanczos pe pagina sa de socializare.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
Hungary Election
3
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
5
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu 4
Oana Țoiu, înainte de CAE: „România continuă drumul european și transatlantic”. Ce a spus despre incidentele cu drone și apărarea NATO
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Ilie Bolojan vine în această seară la Digi24, de la ora 21
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în incertitudine”. Reacția lui Sorin Grindeanu
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea, pot avea loc două tipuri de dialog cu PNL
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Volodimir Zelenski vine la București pentru Summit-ul B9. Olena...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
Vladimir Putin si Gerhard Schroder
Diviziune la Berlin. Putin testează Germania cu propunerea toxică de...
Pastel,Drawing,Artistic,Image,Of,The,Picture,Shows,Donald,Trump
„Ar fi cel mai mare coșmar”. Întâlnirea Donald Trump - Xi Jinping...
Ultimele știri
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și Erevan: premierul armean nu mai merge la UAE
Ornitologul olandez Leo Schilperoord a fost, cel mai probabil, pacientul zero infectat cu hantavirus. El a murit la bordul MV Hondius
Miniștrii de externe din UE au căzut de acord să sancționeze coloniștii violenți din Cisiordania, potrivit unor surse diplomatice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Selectează Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul...
Fanatik.ro
Ce pensie are românul celebru care a câștigat Cupa Campionilor și Supercupa Europei: ”Mi-e rușine”
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu...
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...