Tanczos Barna, vicepremier și ministru interimar al agriculturii a vorbit la Digi24 despre fructele și legumele importate din Turcia și vândute în supermarketuri ca produse românești. Acesta a explicat că acest lucru a fost descoperit în urma colaborării ANSVSA cu Autoritatea Vamală și ANAF. Barna a subliniat faptul că acum a fost vorba de o practică neloială față de producătorii români, și de o păcălire a consumatorilor, dar nu s-a pus problema ca acele produse să conțină pesticide peste limita admisă în Uniunea Europeană. El a mai spus că, „din păcate, tot timpul vor fi agenţi economici care vor încerca marea cu degetul, neserioşi, care vin cu practici neloiale şi autorităţile trebuie să-şi facă treaba iar ANSVSA ar trebui să aibă o colaborare mai bună cu Ministerul Agriculturii”.

„Cred că sunt situații punctuale, și faptul că le puteți prezenta dumneavoastră se datorează faptului că autoritățile își fac treaba. Le mulțumesc colegilor de la ANSVSA și Autoritatea Vamală pentru că dânșii au fost cei care au identificat această practică. Noi o să mergem în control la acele cooperative care vin în marile lanțuri pentru a asigura în primul rând producătorii autohtoni că nu se mai repetă aceste practici, și pentru a elimina acele cooperative paravan care sunt folosite de anumiți comercianți pentru a păcăli sau a încerca să păcălească consumatorii”, a declarat Tanczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii spune că această practică nu este etică, nu este corectă. „Statul român cheltuie sute de milioane de lei pentru a sprijini producătorii autohtoni de legume, pentru a-i ajuta să vină în piețe, pentru a-i ajuta să vină în marile lanțuri comerciale, și trebuie să eliminăm orice practică neloială, orice practică nelegală”, a adăugat Tanczos Barna.

Pentru a veni în primul rând în sprijinul producătorilor și pentru a asigura cumpărătorii că acolo unde scrie că produsul este românesc, acel produs chiar este românesc, autoritățile trebuie să își facă treaba. Vom merge în control pentru a verifica și pentru a elimina aceste practici.

El a mai spus că acum câţiva ani a fost o încercare din partea producătorilor turci de a introduce pe piatră românească multe produse care nu respectau standardele.

„Din păcate, tot timpul vor fi producători, vor fi comercianți care vor încerca marea cu degetul. Din păcate, tot timpul există comercianți neserioși sau care vin cu practici nelegale, neloiale, și tocmai de aceea autoritățile trebuie să-și facă treaba. Acum câțiva ani a fost o încercare din partea producătorilor turci de a introduce pe piața românească multe produse care nu respectau standardele ANSVSA. Instituția, în perioada respectivă, a intensificat controalele și majoritatea producătorilor din Turcia s-au conformat, pentru că au fost controale foarte, foarte riguroase și foarte multe. Eu cred că aceste acțiuni de control descurajează practicile nelegale”, a mai spus vicepremierul.

Nu s-a pus problema depășirii limitelor de pesticide permise în Uniunea Europeană

„Din informațiile pe care le dețin eu în momentul de față nu s-a pus problema depășirii limitelor permise în Uniunea Europeană. A fost o problemă de proveniență și de o încercare de a păcăli consumatorii, precum și de a face concurență neloială producătorilor română. Nu a fost o problemă de conținut de pesticide”, a subliniat acesta.

„Autoritatea Sanitară Veterinară ar trebui să aibă o colaborare mai bună cu Ministerul Agriculturii. Îi mulțumesc domnul prim-ministru că pe perioada interimatului a dispus să coordonez activitatea ANSVSA. Tocmai de aceea avem o coordonare mai bună, acțiuni comune concertate și rezultate mai bune. Cred că și în viitor acest lucru trebuie luat în calcul, ca viceprim-ministrul care răspunde, dacă o să fie cel care răspunde de Ministerul Agriculturii, să coordoneze și ANSVSA. De obicei este sub coordonarea premierului, este o instituție independentă de Ministerul Agriculturii, dar o coordonare comună a celor două instituții este absolut necesară pentru a avea rezultate mai bune. Ei au colaborat foarte bine cu vama, cu autoritatea vamală și cu ANAF-ul, tocmai de aceea au reușit să identifice aceste cantități care n-au fost produse în cooperativa respectivă, și au fost valorificate, rezultând o practică neloială. Împreună au demonstrat că acele produse au provenit din Turcia”, a explicat Tanczos Barna.

Editor : Liviu Cojan