Live TV

Video Tanczos Barna, după protestul fermierilor: „Resping categoric aprecierile că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic”

Data actualizării: Data publicării:
Romania Farmers Protest
Ciobani la protestul din 15 septembrie 2026. Sursa foto: profimedia images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Discuții înaintea deciziei Comisiei Europene

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a respins miercuri criticile potrivit cărora autoritățile nu ar fi acționat în ultimele luni în problema restricțiilor care afectează fermierii români. El a susținut, la Palatul Victoria, că Ministerul Agriculturii a menținut un dialog constant cu organizațiile reprezentative și că România a făcut demersuri inclusiv la nivelul Comisiei Europene.

Declarațiile vin după noile proteste ale fermierilor. Tánczos Barna a amintit că, în urmă cu câteva săptămâni, reprezentanții agricultorilor au participat la un protest autorizat, în urma căruia au fost invitați la discuții la Guvern.

„Am mai avut proteste din partea fermierilor, nu demult, acum câteva săptămâni, proteste anunțate, autorizate, un protest care s-a terminat cu un dialog constructiv de peste două ore, un protest la care eu personal am invitat asociațiile organizatoare, care au anunțat protestul, la un dialog aici, în Palatul Victoria. Am avut un punct de plecare și un dialog constructiv, din care au rezultat acțiuni comune împreună cu fermierii”, a declarat ministrul interimar.

El a precizat că discuțiile cu organizațiile de fermieri au fost constante după apariția focarelor și după primele decizii adoptate de Comisia Europeană.

„Începând cu luna mai, de când au apărut acele focare, începând cu luna iunie, când au venit primele decizii ale Comisiei Europene, am menținut un dialog constant cu asociațiile reprezentative. Am avut ședințe care au durat ore întregi, am avut întâlniri la care au participat zeci de persoane, poate chiar și o sută, și, în ultimele două luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar-veterinară au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european”, a afirmat Tánczos Barna.

Ministrul interimar a susținut că unele dintre aceste inițiative au vizat nu doar România, ci și „celelalte state membre care se află în aceeași situație cu noi și nu au avut inițiativele noastre, motiv pentru care resping categoric toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic”: „Trebuie întrebate aceste asociații, inclusiv cei care au fost ieri în piață, pentru că demersurile noastre comune au început cu întâlniri la nivelul Uniunii Europene, cu comisarul pe această problemă și cu domnul Olivér Várhelyi”, a continuat el.

Discuții înaintea deciziei Comisiei Europene

Tánczos Barna a relatat că a solicitat de urgență o întâlnire cu comisarul european Olivér Várhelyi după ce autoritățile române au aflat că urma să fie adoptată o decizie privind suspendarea exporturilor.

„Cu dânsul m-am văzut exact în ziua premergătoare deciziei, pentru că, atunci când am aflat de la colegii noștri, de la Reprezentanță, că urmează să vină o decizie radicală de suspendare a exporturilor, am pus lumea pe telefon, l-am sunat pe domnul Várhelyi, am stabilit în 24 de ore o întâlnire”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

Acesta a criticat măsura adoptată de Comisia Europeană, pe care a calificat-o drept „drastică” și „disproporționată”, subliniind însă că restricțiile nu au vizat exclusiv România.

„Ar trebui să înțelegem de unde pleacă această măsură drastică, disproporționată din punctul meu de vedere, dar măsură luată, din păcate, de Comisia Europeană, și nu doar în cazul României, ci și în cazul Bulgariei, în cazul Greciei, în cazul Croației, în cazul Ciprului”, a spus Tánczos Barna. Ministrul interimar a precizat că România a purtat cel puțin două runde de discuții cu Olivér Várhelyi pe această temă.

Citește și Ciobanii, după discuțiile de la Cotroceni: „Dacă nu se iau măsuri, ne-am gândit să mergem cu 4-5 autocare la Bruxelles”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Romania Farmers Protest
2
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
protest fermieri piata victoriei
3
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
First plenary session of the newly-elected European Assembly in Strasbourg
4
Cazul alegerilor anulate din România ajunge în Parlamentul European. Comisia, presată să...
profimedia-0840824555
5
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat: "Probabil s-a gândit să mă părăsească!"
Digi Sport
Și-a găsit soția în pat, într-o poziție nefirească, și s-a blocat: "Probabil s-a gândit să mă părăsească!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romania Farmers Protest
Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața Victoriei. Rețelele sociale au fost inundate de mesaje
dragos pislaru inquam octav ganea
Pîslaru: Fermierii merită mult mai mult. Ministerul Agriculturii a fost condus în ultimii 5 ani exclusiv de miniştri PSD
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Cătălin Predoiu, după violențele din Piața Victoriei: „Ordinea publică a fost restabilită. Cei care au încălcat legea vor răspunde”
tanczos barna
Tanczos Barna condamnă violențele din fața Guvernului și spune că revendicările fermierilor sunt „absolut justificate”
Comisia Europeană
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o discuție între platforme digitale și birocrați
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan cheamă, joi, partidele la Cotroceni pentru desemnarea...
nicusor dan inquam octav ganea
Reacția lui Simion, întrebat de consultări la Cotroceni: „Un...
florin barbu face declaratii
Fost ministru al Agriculturii, întrebat dacă ar consuma carne de la o...
captura
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20...
Ultimele știri
Un polițist din Pitești a fost reținut de DIICOT după ce ar fi exploatat o femeie. Victima ar fi fost obligată să se prostitueze
Obligativitatea sărutării steagului ar putea dispărea din proiectul AUR. Partidul cheamă oamenii și instituțiile la consultări
Fostul președinte Hashim Thaci a fost condamnat de Tribunalul pentru Kosovo la 25 de ani de închisoare pentru crime de război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Esca și pozele pe care alte femei poate le-ar fi șters. Cum a apărut în costum de baie la 54 de ani
Cancan
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol a fost prezent la priveghi! Ce DECIZIE a luat Cătălin în privința fiicei lor
Fanatik.ro
”Direct la spitalul de nebuni după trei luni!”. Ce antrenor ar lua titlul cu FCSB „în joc de glezne”
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Mirel Rădoi la U Cluj în locul lui Bergodi? „E agreat de toată lumea din club”. Exclusiv
Adevărul
„Nu fi dobitoc, ia-ți pastilele”. Tănasă (AUR), scandal în ședința în care s-a aprobat trimiterea a 20 de...
Playtech
Ce se întâmplă cu elevii dacă o alertă cu drone este emisă în timpul orelor. Părinții sunt sfătuiți să nu...
Digi FM
O prăjitură cu nuci a costat-o 1.708 euro pe o pensionară din Elveția. Ce eroare a făcut la plata cu cardul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
Pro FM
Alexandra Stan, la un pas de tragedie după ce a născut. Abia după o lună a găsit puterea să vorbească: "Mi-au...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amanda Seyfried și Thomas Sadoski s-au despărțit după 9 ani de căsnicie: „Ne-am avut unul pe celălalt pentru...
Adevarul
Criză în aprovizionarea cu petrol a Europei: Arabia Saudită anulează sau amână livrări
Newsweek
Pensii de invaliditate recalculate și plătite greșit. Abateri de peste 60 de milioane de lei
Digi FM
„Ce ați vrea, să nu mai participăm la proteste?”. George Simion, reacție după violențele de la protestul din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Maluma a devenit tată pentru a doua oară. Ce nume special a primit cel de-al doilea copil al artistului