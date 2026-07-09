Tanczos Barna: România trebuie să rămână cel mai mare exportator de oi din UE. Lucrăm la deblocarea interdicţiilor impuse de Comisie

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, s-a întâlnit joi, la Braşov, împreună cu ANSVSA şi autorităţile locale, cu reprezentanţii crescătorilor de ovine, el afirmând că România trebuie să-şi păstreze poziţia de cel mai mare exportator de ovine din UE, statut câştigat prin mulţi ani de muncă. Ministrul anunţă că lucrează la soluţii pentru a debloca interdicţiile de export impuse de Comisia Europeană.

„România trebuie să-şi păstreze poziţia de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, statut câştigat prin mulţi ani de muncă şi efort al celor care activează în acest sector. Am luat măsuri pentru a ţine sub control situaţia epidemiologică şi lucrăm la soluţii pentru a debloca interdicţiile de export impuse de Comisia Europeană”, scrie ministrul interimar al Agriculturii pe Facebook.

Tanczos Barna arată că dialogul transparent dintre fermieri şi autorităţi trebuie să stea la baza acestor demersuri.

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„De aceea, astăzi, împreună cu ANSVSA şi autorităţile locale, m-am întâlnit la Braşov cu reprezentanţii crescătorilor de ovine pentru a le prezenta situaţia în care ne aflăm şi posibilii paşi care urmează să fie făcuţi. Obiectivul nostru este să găsim un compromis care să armonizeze regulile foarte stricte aplicabile la nivelul UE cu specificul şi tradiţia oieritului din România, un model care nu se regăseşte în nicio altă ţară europeană”, precizează Tanczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii transmite că „nimeni nu îi acuză pe ciobani pentru situaţia apărută şi le-a adresat fermierilor un apel la responsabilitate, cerându-le să nu se lase influenţaţi de dezinformările răspândite pe reţelele de socializare”.

„Pentru a reduce riscul de răspândire a bolilor, dar a permite totuşi valorificarea efectivelor, Comitetul Naţional pentru Combaterea Bolilor a decis restricţionarea, pentru o perioadă de 30 de zile, a mişcărilor de ovine şi caprine pe teritoriul României, fiind permis doar transportul direct din exploataţii sau din centrele de colectare către abatoare. În paralel, se renegociază acordurile bilaterale pentru a permite continuarea exporturilor de animale vii şi de carcase către statele din Orientul Mijlociu şi continuăm dialogul cu Comisia Europeană pentru a obţine cea mai favorabilă cale de urmat pentru sectorul ovin din România”, mai afirmă ministrul Tanczos Barna.

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Editor : Sebastian Eduard