Declarațiile contradictorii venite din partea administrației americane privind conflictul cu Iranul, urmate de anunțul unui armistițiu de două săptămâni, au provocat fluctuații puternice pe bursele internaționale. Într-o intervenție la Agrojurnal, Cezar Gheorghe, expert în piața cerealelor, a explicat că aceste mișcări sunt specifice reacțiilor speculative și nu indică o schimbare fundamentală a pieței, subliniind, totodată, că România nu se confruntă cu riscuri de penurie alimentară, iar evoluția prețurilor va depinde în principal de condițiile meteo și de producția globală.

Potrivit analistului, reacțiile sunt rapide și adesea exagerate, bursele funcționând într-un mecanism de tip „yo-yo”, cu creșteri bruște urmate de corecții.

Scăderile din prezent sunt generate de lichidarea pozițiilor speculative și de apropierea închiderii contractelor pentru luna mai, un proces normal în această perioadă.

Traficul prin Strâmtoarea Hormuz începe să se deblocheze

Un factor important pentru stabilizarea piețelor este reluarea treptată a traficului prin Strâmtoarea Hormuz, unde numeroase nave au fost blocate în ultimele săptămâni.

Revenirea nu va fi imediată, însă în aproximativ două săptămâni fluxul ar urma să se normalizeze, ceea ce reduce presiunea asupra costurilor energetice și oferă un respiro economiei globale.

Analistul a respins scenariile privind o eventuală penurie de alimente în România, subliniind că „România nu are cum să se confrunte cu o lipsă de produse alimentare, fiind unul dintre cei mai mari exportatori de materii prime agricole din Uniunea Europeană”.

Totodată, acesta a explicat că producția internă acoperă necesarul de consum, atât în cazul grâului, cât și al porumbului, inclusiv în ani dificili din punct de vedere climatic, iar rapița este produsă în cantități semnificative, în mare parte pentru export.

„Nu vorbim despre o realitate economică, ci mai degrabă despre un discurs politic care încearcă să creeze îngrijorare”, spune expertul.

Vremea, factorul decisiv pentru piață

În analiza sa, Cezar Gheorghe a subliniat că evoluția pieței agricole va fi decisă în principal de condițiile climatice: „Vremea este martorul suprem și cea care va dirija lucrurile în continuare”.

Problemele sunt deja vizibile în marile regiuni producătoare. În Statele Unite, situația grâului de iarnă este semnificativ mai slabă decât anul trecut, „gradul de bun spre excelent fiind de doar 35%, față de 55% în aceeași perioadă”.

În același timp, în Europa, temperaturile ridicate din Franța și Marea Britanie ar putea reduce randamentele. Primele date relevante despre noua recoltă vor apărea în perioada următoare.

„Numărătoarea reală începe odată cu raportul din luna mai, când se proiectează valorile noii recolte”, a precizat analistul.

Grâul, porumbul și rapița: cum evoluează prețurile

Pe piața cerealelor, grâul resimte corecțiile din burse, însă perspectivele pentru noua recoltă rămân stabile.

„Proiecția duce grâul între 207 și 210 euro pe tonă”, spune Cezar Gheorghe, subliniind că presiunea de recoltă este un fenomen obișnuit.

În cazul porumbului, piața este mai echilibrată. „Porumbul stă pe o platformă stabilă, în jurul valorii de 192-193 euro pe tonă pentru recolta veche”, explică expertul, în condițiile în care activitatea este redusă în bazinul Mării Negre: „Nu există lichiditate, pentru că nu sunt vânzători”.

Rapița a pierdut din impulsul dat de evoluția petrolului, dar rămâne la un nivel ridicat. „Este astăzi în jurul valorii de 475-477 euro pe tonă”, afirmă analistul, adăugând că România ar putea avea o producție de peste 3 milioane de tone.

„Biocombustibilul este cel care dirijează traseul acestor semințe oleaginoase”, spune Cezar Gheorghe, explicând că piața este puternic influențată de deciziile din sectorul energetic.

Un exemplu relevant este decizia Indoneziei de a crește utilizarea uleiului de palmier, care reduce disponibilitatea globală: „Când dispar din piață 15 milioane de tone de ulei de palmier, este clar că avem un factor de susținere pentru prețuri”.

În același context, semințele de floarea-soarelui rămân susținute de dezechilibrele din sezonul anterior. „Venim după un deficit de 3-4 milioane de tone, iar aceste volume nu se pot recupera într-un singur sezon”, spune analistul, subliniind că, în ciuda extinderii suprafețelor cultivate în state precum Ucraina, Franța sau Rusia, presiunea asupra pieței va continua.

Pe lângă acești factori, un risc major pentru perioada următoare îl reprezintă fenomenul climatic El Niño. „Este un inamic care pândește și poate genera o vară extrem de călduroasă și secetoasă la nivel european”, a avertizat Cezar Gheorghe.

Totuși, există și un posibil avantaj pentru România: „Prognozele arată că România ar putea avea parte de zone cu precipitații până la finalul verii”.

În ceea ce privește piața cerealelor, orzul a revenit la o poziție firească după o perioadă atipică, fiind din nou cotat sub grâu. „S-a așezat în spatele grâului, la aproximativ minus 10 euro”, explică analistul, după ce anterior fusese susținut de cererea venită din Turcia.

