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Trump vrea potasă din Belarus, în plin război comercial cu Canada. SUA pregătesc un acord „masiv”

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Donald Trump spune că SUA pregătesc un acord „masiv” pentru potasa din Belarus, unul dintre cei mai mari producători mondiali, ale cărui exporturi sunt vizate de sancțiunile UE. Președintele american susține că îngrășămintele belaruse vor costa mult mai puțin decât cele cumpărate din Canada, principalul furnizor al fermierilor americani.

Președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul lucrează la un acord „masiv” pentru cumpărarea de îngrășăminte din Belarus, în pofida represiunii regimului de la Minsk împotriva disidenților și a sprijinului acordat războiului Rusiei în Ucraina, transmite Euronews.

Trump a afirmat pe rețelele sociale că prețul potasei din Belarus va fi „substanțial mai mic decât cel pe care îl plătim în prezent Canadei”, țară vecină a SUA împotriva căreia liderul american și-a intensificat războiul comercial.

Potasa este o sare bogată în potasiu, extrasă în principal pentru producerea îngrășămintelor, care contribuie la dezvoltarea culturilor și la creșterea randamentelor agricole. Canada furnizează cea mai mare parte a potasei utilizate de fermierii americani.

Belarus este unul dintre cei mai mari producători mondiali, însă Uniunea Europeană interzice importurile de potasă din Belarus și a înghețat activele producătorului de stat Belaruskali.

Anunțul este cel mai recent dintr-o serie de acorduri între Washington și Minsk. Negocierile conduse de emisarul american John Coale au determinat regimul președintelui belarus Aleksandr Lukașenko să grațieze sute de deținuți politici în schimbul relaxării sancțiunilor americane impuse companiilor din Belarus, inclusiv celor din industria potasei.

Belarus rămâne un aliat apropiat al Rusiei și a permis Moscovei să-i folosească teritoriul ca bază pentru invazia Ucrainei din 2022, iar mai recent a autorizat exerciții nucleare comune.

Editor : M.I.

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