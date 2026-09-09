Un nou produs tradițional românesc a fost recunoscut oficial în UE: brânza frământată de Teaca

Un nou produs românesc ajunge pe lista celor recunoscute oficial în Europa. Brânza frământată de Teaca este al 18-lea produs românesc recunoscut și protejat la nivel european. Și nu este doar o simplă brânză, ci o tradiție în sine. O rețetă transmisă din generație în generație, iar forma și greutatea sunt date chiar de modul tradițional în care este ambalată.

Brânza este făcută din lapte de vacă nepasteurizat, care trece printr-o adevărată călătorie ca să ajungă la forma finală. Prelucrată mai întâi prin închegare, apoi prin dospire, maturare și, în final, prin frământare, brânza frământată de Teaca este adorată de români.

Produsul are, de obicei, o formă ovală sau rotundă și cântărește între 400 de grame și două kilograme.

Forma nu este una întâmplătoare. Brânza este ambalată în membrane naturale, inclusiv în vezică naturală de porc, iar aceasta îi dă aspectul specific.

Comisia Europeană spune că gustul, textura și caracteristicile produsului sunt legate de zona în care este făcut și de experiența producătorilor locali.

"Brânza frământată de Teaca" se alătură produselor românești care beneficiază deja de recunoaștere și protecție la nivel european. Printre cele 18 delicatese românești se numără babicul de Buzău, magiunul de prune de Topoloveni, salamul de Sibiu, scrumbia afumată de Dunăre, cârnații de Pleșcoi și plăcinta Dobrogeană.

Editor : A.P.