Culturile de varză de primăvară sunt compromise, din cauza vremii extreme. După luna februarie, lipsită de soare, a urmat martie - cu diferențe foarte mari de temperaturi de la zi la noapte. Legumicultorii se tem că vor rămâne din nou cu recolta pe câmp și vor ieși în pagubă. Dacă de la producători, varza pleacă la 4 lei kilogramul, pe tarabele din piețe se vinde la preț dublu. „Foarte scump”, sunt de părere cei mai mulți dintre clienți.

Așa arată cultura de varză din această primavară din localitatea Moțăței, județul Dolj. Plantele nu s-au dezvoltat normal, din cauza oscilațiilor mari de temperatură. Acum, fermierii numără pagubele. Unii dintre ei au investit chiar și 13.000 de lei pe hectar.

„Ea, când a fost protejată, a fost foarte frumoasă, nu am avut probleme. Când am dat folia de pe ea, la 2-3 zile, a venit un frig, în special noaptea spre dimineață și a afectat-o cu timpul. Frunzele, din cauza gerului, au început să se zbârcească, să se facă urâte, nu mai sunt vegetoase, puternice”, explică un legumicultor.

„Dacă o să rămână mică ca pumnul așa, o să o refuze, nu se mai caută. Investiții mari băgate în ea și rămânem iar cu ea pe câmp, ca în toamnă”, spune dezamăgit altcineva.

„Luna februarie a fost fără pic de soare, luna martie - cu temperaturi oscilante între zi și noapte foarte mari, ceea ce a determinat 'înflorirea' verzei. Sunt foarte multe probleme la varză, chiar deprecierea ei totală, sunt foarte mulți fermieri care nu au recoltat nicio varză”, a declarat, pentru Digi24, Costin Dragu, inginer agricol.

De la producători, varza pleacă cu 4 lei kilogramul, iar în piețe ajunge la preț dublu.



„Cam scump, scump, foarte scump! La 8 lei... Are mai mult de un kilogram și dintr-una nici nu poți să faci o mâncare ca lumea”, e de părere o clientă.

„Totul e groaznic! Sunt niște prețuri... Sunt persoane care își mai permit, dar în mare parte nu-și mai permite nimeni acum”, e de părere o altă femeie care, întrebată dacă ar da 8 lei pe un kilogram de varză nouă, răspunde: „Nu! Dar vreau, nu vreau... trebuie să dau!”

În localitatea Moțătei se cultivă varză pe o suprafață de 400 de hectare.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia