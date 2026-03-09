Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene un mecanism de sprijin pentru fermieri, pe fondul scumpirii carburanților

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis o scrisoare către comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, în care solicită activarea unui mecanism compensatoriu la nivelul Uniunii Europene pentru sprijinirea fermierilor afectați de creșterea prețurilor la carburanți. Demersul vine în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu și al conflictului care implică Iranul, situație care a început deja să genereze volatilitate pe piețele energetice globale și creșteri rapide ale prețurilor la combustibili.

Potrivit unei postări făcute de acesta pe Facebook, scumpirea carburanților riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor.

Motorina este o resursă esențială în activitatea agricolă, fiind utilizată nu doar pentru transport, ci și pentru lucrări precum însămânțarea, recoltarea, irigațiile sau logistica fermelor.

„Creșterile bruște de preț înseamnă costuri mai mari de producție și presiune suplimentară asupra fermierilor”, a transmis eurodeputatul.

Solicitare pentru un mecanism european de compensare

În scrisoarea adresată comisarului pentru agricultură, Victor Negrescu cere Comisiei Europene să analizeze posibilitatea activării rapide a unui mecanism temporar de compensare pentru fermieri.

Un astfel de instrument ar putea include:

compensații financiare temporare sau sprijin țintit pentru fermierii afectați de creșterea costurilor cu combustibilul;

flexibilitate pentru statele membre în utilizarea instrumentelor din politica agricolă comună și a fondurilor de rezervă pentru crize;

coordonarea măsurilor naționale pentru a evita distorsiuni pe piața internă.

Eurodeputatul a subliniat că Uniunea Europeană a mai introdus în trecut măsuri excepționale pentru a sprijini fermierii în perioade de criză, atunci când costurile de producție au crescut brusc.

„Uniunea Europeană trebuie să reacționeze rapid atunci când crizele geopolitice afectează direct producția agricolă și securitatea alimentară”, a precizat acesta.

Negrescu a menționat că inițiativa sa pornește de la existența unor precedente privind mecanismele de sprijin pentru fermieri, dar că situația actuală ar putea afecta și alte domenii economice: „Cu siguranță că sunt și alte categorii și industrii care merită să fie sprijinite. Vom analiza și vom face demersuri similare și pentru acestea”.

În opinia acestuia , protejarea agricultorilor și a capacității de producție alimentară reprezintă o prioritate strategică pentru Europa, mai ales într-un context geopolitic instabil.

Editor : A.D.