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Viitorul buget UE: Nicușor Dan explică de ce fermierii românii nu trebuie să-și facă griji pentru subvenții în lipsa unui acord în UE

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nicusor dan profimedia
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri seară, că, şi dacă nu se ajunge la un acord la nivel european cu privire la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, vor exista măsuri tranzitorii pentru ca fermierii să nu fie afectaţi.

Nicuşor Dan consideră că există şanse să se ajungă la un acord cu privire la viitorul buget european şi respinge ideea că fermierii ar putea fi afectaţi.

„În cazul în care nu se ajunge la un acord, vor exista nişte măsuri tranzitorii, astfel încât plăţile directe (către fermieri – n.r.) să nu fie întrerupte (...) Aşa cum România n-a avut buget în 2026, până în martie sau aprilie, nu mai ţin minte, asta nu înseamnă că lucrurile n-au funcţionat în România”, a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele României susţine că nici nu a existat vreo aşteptare să se ajungă acum la un acord, dar precizează că, după discuţiile purtate joi la Bruxelles, „se vede o cale de ieşire”.

„Eu cred că nu a existat o aşteptare să ajungem ieri la un acord pe cifre. A fost o discuţie foarte deschisă. Evident că există, aşa cum a existat la fiecare negociere, «Prietenii coeziunii» şi statele «frugale». Tot timpul a existat dezbaterea asta. Cred că, în urma discuţiilor de ieri, se vede o cale de ieşire în privinţa acestor noi resurse ale Uniunii. Discuţia tot timpul este una tehnică. Foarte importante nu sunt discuţiile din Consilii, cum a fost cea de ieri, ci discuţiile reprezentanţilor ţărilor pe toate aceste chestiuni tehnice”, a adăugat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Şaptesprezece guverne ale UE, între care şi România, au avertizat, la începutul lunii octombrie, faţă de reducerile fondurilor destinate agriculturii şi plăţilor regionale în cadrul viitorului buget pe şapte ani, criticând astfel poziţia Germaniei în cadrul negocierilor.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis atunci că scrisoarea adresată, alături de alte 16 state, prim-ministrului Irlandez Micheál Martin urmăreşte un obiectiv comun: menţinerea agriculturii şi a coeziunii ca priorităţi centrale în următorul exerciţiu bugetar european.

Statele semnatare propun menţinerea nivelului global al finanţării pentru Politica de coeziune şi Politica agricolă comună, precum şi alocarea de resurse suplimentare priorităţilor de importanţă majoră, precum securitatea şi apărarea, competitivitatea, conectivitatea, securitatea energetică şi rezilienţa.

Consilierul prezidenţial Valentin Naumescu a avertizat că vor urma negocieri dure şi complicate în cadrul Uniunii Europene.

„Riscurile de a avea o discontinuitate a finanţării europene la 1 ianuarie 2028 pot fi destul de mari, dacă nu se va conveni asupra noului Cadru Financiar Multianual până la sfârşitul anului în curs, astfel încât în 2027 să poată fi adoptată legislaţia de aplicare şi finalizate pregătirile tehnice pentru intrarea în vigoare a noii finanţări”, avertiza Naumescu.

Editor : B.E.

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