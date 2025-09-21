Este sezonul culesului de struguri, iar fermierii au motive de bucurie. În zona Moldovei, producția de vin este cu cel puțin 35% mai mare decât anul trecut - de 10 tone la hectar, față de 6 tone și jumătate. Și asta datorită vremii, care a fost una favorabilă. Se va face mai mult vin, dar și calitatea va fi una superioară, spun viticultorii. Vinul nou sau tulburelul va putea fi degustat în noiembrie.

Mihai Mustea, profesor Facultatea de Horticultură: Recoltăm soiul Feteasca Regală și este un an viticol foarte bun, avem struguri de calitate.

În ferma Universității de Științele Vieții din Iași, profesorii și studenții au început culesul strugurilor. Vinul de calitate cere multă atenție, în această etapă.



Student: Trebuie să alegem boabele de struguri stricate, să le dăm deoparte, să nu se strice vinul.

Student: M-aș fi așteptat să fie mult mai ușor, dar când văd cât de multă responsabilitate este și cât de multe chestii avem de făcut, încep să îi apreciez mai mult pe cei care produc.

Anul trecut, producția a fost de 6 tone și jumătate la hectar. Recolta este mult mai bogată în acest sezon.

Mihai Mustea, profesor Facultatea de Horticultură: Avem o producție bună, undeva la 10 tone pe hectar. Față de anii anteriori, anul trecut în special, am avut și umiditate, au fost ploi la momentul optim, ca să asigure și producția. Vedeți, bobul este normal ca și mărime.

Pe măsură ce strugurii sunt culeși, se face și mustul.

Marian Olteanu, viticultor: Avem și primul must roze, un cupaj de Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon și faimoasa Busuioacă de Bohotin.

Și calitatea vinului va fi mai bună față de anul trecut. Va fi aromat și nu foarte tare.

Marian Olteanu, viticultor: Avem toate premisele să fim mulțumiți atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ. A fost un an cât se poate de echilibrat.

Mai avem, însă, de așteptat până vom testa vinul.

Cintia Colibaba, oenolog USV Iași: Pentru vinurile albe, în general, un an trece de la producere până la prima butelie care apare pe piață. La vinurile roșii e un pic mai mult în general, dar putem, bineînțeles, să ne bucurăm și de tulburel.

Vinul nou sau tulburelul va putea fi degustat în noiembrie.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia