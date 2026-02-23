Live TV

Viscolul a făcut ravagii în Buzău: zeci de solarii distruse, pagube de până la 100.000 de euro. „Drumurile nu sunt accesibile”

Data publicării:
photo-collage.png (70)
Intervenție în urma ninsorilor abundente în județul Buzău. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia

Zeci de solarii au fost distruse în județul Buzău, după viscolul și zăpada abundentă din ultimele zile, iar fermierii vorbesc despre pagube care pot ajunge până la 100.000 de euro. În unele zone, drumurile au devenit inaccesibile, iar intervenția pentru evaluarea și repararea pagubelor a fost îngreunată de stratul gros de zăpadă depus între culturi, informează Agerpres.

În comuna Glodeanu Sărat, mai multe solarii au fost afectate total sau parțial, după ce viscolul și zăpada au rupt foliile de plastic și au îndoit grinzile metalice. Între solarii, zăpada viscolită s-a depus în strat de peste un metru, îngreunând intervenția ulterioară a fermierilor.

Abia după ce ninsorile s-au oprit, legumicultorii s-au deplasat în câmp pentru a repara solariile afectate și pentru evaluarea pagubelor.

„Eu, dintr-un hectar și jumătate, cam 80% am afectat. Dintr-un hectar și jumătate de solar, 80% este afectat. 60% este folie pusă la pământ, iar 40% solarii unde mai merg reparații. De vină este vântul, zăpada care a fost foarte grea anul ăsta. Niciodată, de când cultiv, n-a fost atât de grea ca anul ăsta. A fost extraordinar, cantitate mare, foarte moale, foarte grea, foarte multă apă în ea. Încercăm să reparăm folia, în interior este dezastru, s-au rupt grinzile. Încercăm cât de cât să mai diminuăm din pagube, să putem planta roșiile, pentru că deja răsadul este mare și trebuia plantat. Suntem întârziați două săptămâni, cel puțin, cu răsadurile de tomate. La un calcul, pagubele se ridică între 50 și 100 de mii de euro, cel puțin. Nu am mai avut pagube de o asemenea amploare în iernile trecute. E prima dată când am asemenea pagube”, a declarat, pentru Agerpres, legumicultorul Claudiu Breazu.

La primăria din localitate se strâng cereri pentru despăgubire. Autoritățile locale au ajutat la deszăpezirea unor căi de acces, astfel încât fermierii să ajungă în câmp, unde au solariile, pentru evaluarea pagubelor.

„Am demarat joi, după prima ninsoare, când a fost cel mai rău, strângerea de cereri. Am transmis vineri, când ne-au dat termen cei de la Direcția Agricolă, peste 120 de cereri de despăgubire, în vederea evaluării pagubelor, în funcție de cât are fiecare, gradul de afectare de la 20-30% până la 100%. Au spus că transmit către Ministerul Agriculturii tot ce e în zona județului Buzău, pentru că mai sunt localități, și după aceea ne vor transmite ce măsuri se iau. Sunt pagube de peste 60% per total localitate. Sunt solarii cu folie distrusă, țeavă, lemn și așa mai departe. Sunt și câteva solarii care au rămas în picioare. Noi am încercat să-i ajutăm pe cetățeni să putem să ajungem la ei, să poată să-și evalueze pagubele, pentru că sunt multe solarii pe câmp, unde drumurile nu sunt chiar accesibile. A nins foarte mult. A fost o ploaie care a înghețat prima dată, s-a lipit de folie și a permis zăpezii să se depună”, a declarat viceprimarul comunei Glodeanu Sărat, Teodor Rusu.

Potrivit Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Buzău, evaluările centralizate de către primării urmează să fie transmise Ministerului Agriculturii, în perspectiva acordării unor despăgubiri.

„Întrunim o comisie pentru evaluarea pagubelor. Mai întâi se centralizează situațiile de către primării, apoi ajung la Direcția Agricolă. Sunt pagube produse în zona Glodeanu-Sărat, Movila Banului, în zonele acestea preponderent s-au produs. Înțeleg că au mai fost situații similare și în țară. Noi centralizăm și trimitem situația către Ministerul Agriculturii. Suntem în plin proces de evaluare. Sunt luate în calcul mai multe criterii: structura, folia, dacă fermierul a avut cultură acolo”, a declarat directorul DAJ Buzău, Cosmin Florea.

În județul Buzău, pe parcursul săptămânii trecute, au fost înregistrate ninsori însemnate cantitativ, fenomene meteo care au impus închiderea circulației pe anumite sectoare de drum. Totodată, mii de locuințe au rămas fără curent electric, iar mai multe persoane au avut nevoie de sprijin, după ce autovehiculele în care se aflau au rămas înzăpezite.

Editor : Ș.A.

