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Video Vremea capricioasă din ultimele săptămâni întârzie producția de pepeni românești. Când ar putea apărea în piețe

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pepeni dabuleni
Întârzierea recoltei vine la pachet și cu temeri privind cantitatea de fructe care va ajunge pe piață. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Mult așteptații pepeni românești întârzie anul acesta. Din cauza vremii reci și a ploilor din ultimele săptămâni, fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ două săptămâni mai târziu decât în mod normal. Problemele nu se opresc aici: producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani.

Pentru gustul autentic al verii, mai avem puțin de așteptat. Pepenele românesc ar putea ajunge în piețe nu mai devreme de iulie. În patria pepenilor, la Dăbuleni, județul Dolj, temperaturile scăzute și precipitațiile abundente au încetinit dezvoltarea culturilor.

„Când le-am pus atunci a fost ger, brumă, îngheț. Când le-am dat afară din folie, s-a pus vântul și a căzut tot, toate legăturile”, spune Cornelia Vladu, fermier din Dolj.

„În toți anii, pentru agricultori, numai așa a fost. Când era cald, când era frig”, se plânge și fermierul Vasile Vârsoghia.

Întârzierea recoltei vine la pachet și cu temeri privind cantitatea de fructe care va ajunge pe piață. Producția ar putea fi mai redusă, după o primăvară capricioasă și costuri de producție tot mai ridicate.

„O presiune mai mare a apariției bolilor și dăunătorilor, drept pentru care cultivatorii vor trebui să fie mai atenți, să investească mai mult în partea de asigurare a sănătății plantelor. Un pepene care ajunge la maturitate într-un timp mai lung și în condiții mai bune de temperatură ar trebui să acumuleze mai mult zahăr, deci să fie mai dulci”, explică Ștefan Nanu, directorul Stațiunii de Cercetare din Dăbuleni.

În prezent, pepenii importați se vând cu prețuri cuprinse între 10 și 12 lei pe kilogram.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

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