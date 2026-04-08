Ajutoare de 5.000 de lei pentru angajații afectați de falimentul Șantierului Naval Mangalia. Când ar putea primi banii

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică, miercuri, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede acordarea unui ajutor de 5.000 de lei pentru fiecare salariat al Șantierului Naval Mangalia rămas fără loc de muncă în urma falimentului, indiferent de veniturile proprii sau ale familiilor acestora. Plata ar urma să fie făcută până la 10 decembrie 2026.

Măsura este propusă în baza prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Conform Notei de fundamentare, peste 1.050 de persoane sunt afectate de intrarea în faliment a șantierului și au nevoie de sprijin pentru a depăși dificultățile generate de pierderea locului de muncă.

Documentul amintește că Șantierul Naval Mangalia este unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, iar oprirea activității are un impact semnificativ asupra economiei locale și a comunității.

Falimentul a fost declanșat după ce creditorii au respins planul de reorganizare, ceea ce a deschis calea lichidării și a opririi treptate a activității.

În acest context, autoritățile consideră necesară acordarea unui sprijin financiar suplimentar, pe lângă plata salariilor din Fondul de Garantare aprobată anterior pentru o perioadă de șapte luni.

De altfel, miercuri, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat că a demarat plata creanțelor salariale restante pentru mai multe companii, inclusiv Damen Shipyards Mangalia, unde peste 1.000 de salariați beneficiază de sume achitate din acest fond. Transferurile au început pe 7 aprilie și urmează să ajungă în conturi înainte de Paște.

Cum vor fi acordate ajutoarele

Proiectul prevede un buget total de 6 milioane de lei, asigurat din fondurile Ministerului Muncii pentru anul 2026. Beneficiarii vor fi stabiliți pe baza listelor transmise de administratorul judiciar al șantierului către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, care va întocmi documentele necesare.

Borderourile vor fi avizate de Prefectura Constanța și de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, înainte de a fi transmise pentru aprobare la nivel central.

Pentru acordarea ajutoarelor, proiectul introduce o procedură simplificată: nu va fi necesară depunerea unei cereri și nici efectuarea de verificări în teren.

Ajutoarele vor fi aprobate prin decizie a ministrului muncii sau a unei persoane desemnate și vor putea fi plătite fie prin mandat poștal, fie în cont bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului.

În Nota de fundamentare se arată că solicitarea plății ajutoarelor trebuie realizată până la data de 10 decembrie 2026, termen prevăzut și în proiectul de act normativ.

Proiectul urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ, iar după încheierea perioadei de dezbatere publică va fi supus analizei Guvernului.

Editor : A.D.