Live TV

Ajutoare de 5.000 de lei pentru angajații afectați de falimentul Șantierului Naval Mangalia. Când ar putea primi banii

Data actualizării: Data publicării:
protest santier mangalia
Protest al angajaților Șantierului Naval Mangalia. Foto: Blocul Național Sindical (BNS)
Din articol
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică, miercuri, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede acordarea unui ajutor de 5.000 de lei pentru fiecare salariat al Șantierului Naval Mangalia rămas fără loc de muncă în urma falimentului, indiferent de veniturile proprii sau ale familiilor acestora. Plata ar urma să fie făcută până la 10 decembrie 2026.

Măsura este propusă în baza prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Conform Notei de fundamentare, peste 1.050 de persoane sunt afectate de intrarea în faliment a șantierului și au nevoie de sprijin pentru a depăși dificultățile generate de pierderea locului de muncă.

Documentul amintește că Șantierul Naval Mangalia este unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, iar oprirea activității are un impact semnificativ asupra economiei locale și a comunității.

Falimentul a fost declanșat după ce creditorii au respins planul de reorganizare, ceea ce a deschis calea lichidării și a opririi treptate a activității.

În acest context, autoritățile consideră necesară acordarea unui sprijin financiar suplimentar, pe lângă plata salariilor din Fondul de Garantare aprobată anterior pentru o perioadă de șapte luni.

De altfel, miercuri, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat că a demarat plata creanțelor salariale restante pentru mai multe companii, inclusiv Damen Shipyards Mangalia, unde peste 1.000 de salariați beneficiază de sume achitate din acest fond. Transferurile au început pe 7 aprilie și urmează să ajungă în conturi înainte de Paște.

Cum vor fi acordate ajutoarele

Proiectul prevede un buget total de 6 milioane de lei, asigurat din fondurile Ministerului Muncii pentru anul 2026. Beneficiarii vor fi stabiliți pe baza listelor transmise de administratorul judiciar al șantierului către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, care va întocmi documentele necesare.

Borderourile vor fi avizate de Prefectura Constanța și de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, înainte de a fi transmise pentru aprobare la nivel central.

Pentru acordarea ajutoarelor, proiectul introduce o procedură simplificată: nu va fi necesară depunerea unei cereri și nici efectuarea de verificări în teren.

Ajutoarele vor fi aprobate prin decizie a ministrului muncii sau a unei persoane desemnate și vor putea fi plătite fie prin mandat poștal, fie în cont bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului.

În Nota de fundamentare se arată că solicitarea plății ajutoarelor trebuie realizată până la data de 10 decembrie 2026, termen prevăzut și în proiectul de act normativ.

Proiectul urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ, iar după încheierea perioadei de dezbatere publică va fi supus analizei Guvernului.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
Russian,Hacker,At,Laptop.,Malware,And,Virus,Danger,From,Russia.
O campanie de spionaj desfășurată de GRU la nivel global a fost...
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Culisele deciziei lui Trump de a băga SUA în război cu Iranul: de la...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan salută armistițiul dintre SUA și Iran: „România este...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri...
Ultimele știri
Ce se întâmplă în Iran după anunțul armistițiului cu SUA: Teheranul proclamă victoria, manifestație cu scandări „Moarte Americii”
„Am primit cu satisfacţie această veste”. Reacția Kremlinului după semnarea armistițiului SUA-Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Armistițiul SUA-Iran este „fragil”, afirmă JD Vance. Israelul continuă atacurile asupra Libanului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Șase zodii chinezești care atrag noroc și prosperitate. Miercuri, 8 aprilie 2026, este ziua succesului
Cancan
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Fanatik.ro
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Moartea lui Mircea Lucescu | Tudor Chirilă: „Tata l-a admirat necondiționat. A ales să nu fie schimbat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise...
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
La ce bănci s-au virat deja pensia pe card. La ce oră primesc banii ceilalți 2.600.000 de pensionari?
Digi FM
Cea mai bună pască fără aluat pentru Paște. Doar amesteci ingredientele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Leziunile la cap pot provoca modificări cerebrale permanente. Semnalul de alarmă tras de cercetători
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...