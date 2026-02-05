Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută accentul pe investiții. „Regândim sprijinul pentru companii”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, în cadrul conferinței de fiscalitate Tax EU, un nou pachet de relansare economică ce include măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri, în special pentru microîntreprinderi și companiile mici și mijlocii. Potrivit ministrului, noul pachet schimbă fundamental abordarea politicilor economice, mutând accentul de la consum către investiții.

Adică, statul vrea să încurajeze mai puțin cheltuielile imediate și mai mult investițiile care generează producție, locuri de muncă și creștere economică pe termen lung.

„Din acest pachet încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiții. El are două componente principale: una de stimulare a investițiilor și o a doua de regândire a modului în care funcționează schemele de suport pentru companii nu doar în 2026, ci pe un interval de cinci ani”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit informațiilor furnizate de StartupCafe.ro, prezent la conferință.

Strategie pe termen lung și domenii strategice

Ministrul Finanțelor a transmis că măsurile propuse nu vizează doar anul 2026, ci oferă o perspectivă pe termen mediu și lung, schimbând „paradigma” în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare economică ale României.

Un accent important este pus pe industria prelucrătoare, în special în sectoarele unde România înregistrează deficite semnificative în balanța comercială.

„Resursele se vor duce către subgrupele și grupele unde avem deficit de balanță comercială. Trebuie să acordăm resursele cu oglinda problemelor pe care le avem”, a explicat ministrul.

Sprijin pentru antreprenori, cercetare și noi tehnologii

Pachetul de relansare economică include măsuri dedicate antreprenorilor mici și mijlocii, dar se adresează și investitorilor români și străini.

Autoritățile vor susține investițiile în producție, resurse minerale și materiale critice, cercetare și inovare. Printre noutăți se numără introducerea creditului fiscal pentru cercetare (permite firmelor să își reducă taxele dacă investesc în cercetare și dezvoltare), precum și noi scheme de sprijin pentru tehnologii avansate.

„Introducem scheme de susținere pentru cercetare și noi tehnologii, dar și noi domenii de care România are foarte mare nevoie. Ne uităm inclusiv spre zona de apărare. Vom avea prima schemă de susținere pe fonduri europene pentru businessul de apărare”, a mai precizat Nazare.

Amortizare super accelerată pentru investiții

Din punct de vedere fiscal, ministrul Finanțelor a anunțat majorarea amortizării super accelerate pentru echipamentele destinate investițiilor, de la 50% la 65%, începând cu anul 2026.

„Vom avea un nou ritm de amortizare super accelerat care crește intensitatea amortizării și, de asemenea, crește atractivitatea facilității de profit reinvestit, inclusiv prin posibilitatea de a folosi amortizarea accelerată simplă”, a declarat ministrul.

Măsura permite companiilor să deducă mai rapid costul echipamentelor din impozite, ceea ce reduce povara fiscală în primii ani de investiție.

Potrivit unei postări publicate ieri, 4 februarie, de ministru pe pagina sa de Facebook, pachetul de relansare va fi publicat azi, 5 februarie, după definitivarea ultimelor detalii, și va intra în procedura de transparență decizională.

