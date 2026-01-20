Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că acțiunile desfășurate de ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, aceste venituri având un rol important în procesul de echilibrare bugetară. În acest context, oficialul a făcut referire și la controalele derulate în zona de ridesharing.

„Toate sumele suplimentare pe care le acumulează ANAF ne ajută în momentul de față. Aceste demersuri au ajutat foarte mult la echilibrarea bugetară”, a declarat ministrul Finanțelor, într-o conferință de presă.

Acesta a salutat controalele realizate de ANAF în domeniul ridesharing-ului, arătând că dimensiunea sumelor identificate justifică intervenția instituției și a felicitat conducerea Fiscului pentru demersurile întreprinse în vederea creșterii gradului de colectare și a subliniat necesitatea respectării principiilor de integritate în cadrul instituției.

„În privința chestiunilor legate de integritate, am cerut Direcției de integritate din ANAF să acționeze în privința tuturor cazurilor suspecte, iar acest lucru este deja public”, a spus ministrul Finanțelor.

Oficialul a mai declarat că nu își dorește un regim discriminatoriu aplicat antreprenorilor și că este deschis unor discuții pe acest subiect, subliniind importanța unui tratament echitabil din partea ANAF pentru mediul de afaceri.

Editor : A.D.